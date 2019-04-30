Yerli - Yabancı Dizi Full HD İzlemek İçin En İyi Mobil Uygulamalar

Dizibox, Dizimag, Dizipub, Dizipas gibi Yerli - Yabancı Full HD dizi izlemek için birçok dizi izleme sitesi mevcut. Dizi izleme siteleri ücretsiz ve hem kaliteli hem de kesintisiz izleyebiliyorsunuz lakin izleme keyfini kaçıran reklamlar çıkabiliyor. Bu noktada dizi izleme programları arayışı başlıyor. Mobilde özellikle Android için ücretsiz dizi izleme programlarının sayısı bir hayli fazla olunca kullanıcının kafasını karışabiliyor. Android için dizi izleme uygulamalarına baktığımızda çoğunluğunun dizi izleme siteleri kadar başarılı olmadığını görüyoruz. Dizilerin son bölümlerini izlemek için girdiğimizde dizi fragmanlarıyla karşılaşıyor ya da izlemek istediğimiz dizi çıkmıyor. Biz de telefon/tablette dizi izlemeyi seven kullanıcılar için Full HD Yerli - Yabancı Dizi İzlemek İçin En İyi Mobil Uygulamalar listesi hazırlayalım dedik.

Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Çukurova, Kadın, Arka Sokaklar, Sen Anlat Karadeniz, Hercai, Çukur, Payitaht Abdülhamid, Savaşçı, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Kızım, Elimi Bırakma, Vuslat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları gibi yeni dizilerin son bölümlerini izlemek, 7 Numara, Kurtlar Vadisi, Doktorlar, İstanbullu Gelin, Jet Sosyete, Leyla ile Mecnun, Ufak Tefek Cinayetler gibi eski dizilerin tüm bölümlerini izlemek, Hakan Muhafız, Game of Thrones (GoT) gibi Dünya çapında başarı elde etmiş yerli ve yabancı dizileri izlemek için en iyi mobil uygulamaları bu listede bir araya getirdik.