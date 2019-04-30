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Yerli - Yabancı Dizi Full HD İzlemek İçin En İyi Mobil Uygulamalar

Yerli - Yabancı Dizi Full HD İzlemek İçin En İyi Mobil Uygulamalar
Erkan Calp
Erkan Calp -

Dizibox, Dizimag, Dizipub, Dizipas gibi Yerli - Yabancı Full HD dizi izlemek için birçok dizi izleme sitesi mevcut. Dizi izleme siteleri ücretsiz ve hem kaliteli hem de kesintisiz izleyebiliyorsunuz lakin izleme keyfini kaçıran reklamlar çıkabiliyor. Bu noktada dizi izleme programları arayışı başlıyor. Mobilde özellikle Android için ücretsiz dizi izleme programlarının sayısı bir hayli fazla olunca kullanıcının kafasını karışabiliyor. Android için dizi izleme uygulamalarına baktığımızda çoğunluğunun dizi izleme siteleri kadar başarılı olmadığını görüyoruz. Dizilerin son bölümlerini izlemek için girdiğimizde dizi fragmanlarıyla karşılaşıyor ya da izlemek istediğimiz dizi çıkmıyor. Biz de telefon/tablette dizi izlemeyi seven kullanıcılar için Full HD Yerli - Yabancı Dizi İzlemek İçin En İyi Mobil Uygulamalar listesi hazırlayalım dedik.

Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Çukurova, Kadın, Arka Sokaklar, Sen Anlat Karadeniz, Hercai, Çukur, Payitaht Abdülhamid, Savaşçı, Söz, Yasak Elma, Zalim İstanbul, Kızım, Elimi Bırakma, Vuslat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kardeş Çocukları gibi yeni dizilerin son bölümlerini izlemek, 7 Numara, Kurtlar Vadisi, Doktorlar, İstanbullu Gelin, Jet Sosyete, Leyla ile Mecnun, Ufak Tefek Cinayetler gibi eski dizilerin tüm bölümlerini izlemek, Hakan Muhafız, Game of Thrones (GoT) gibi Dünya çapında başarı elde etmiş yerli ve yabancı dizileri izlemek için en iyi mobil uygulamaları bu listede bir araya getirdik.

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ATV ATV
ATV ATV'de yayınlanan dizilerin fragmanlarını ve programlardan kesitleri izleyebileceğiniz, canlı yayını takip edebileceğiniz Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Dailymotion Dailymotion
Dailymotion Dailymotion, hem Dailymotion editörleri tarafından seçilen hem de size özel önerilen videolar ile eğlenceli vakit geçirebileceğiniz resmi Android Dailymotion uygulaması. ÜCRETSİZ
Kanal 7 Kanal 7
Kanal 7 Kanal 7'nin canlı yayınını takip edebilir, haftalık yayın akışı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Netflix Netflix
Netflix Netflix, binlerce dizi ve filmi istenilen cihazdan yüksek kalitede izleme seçeneği sunan bir servis. ÜCRETSİZ
Show TV Show TV
Show TV Show TV uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden canlı yayınları izleyebilir, kaçırdığınız programları ve dizileri takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Star TV Star TV
Star TV Star TV, kanala ait program tanıtımlarının, yayın akışının ve canlı yayın izleme bölümünün bulunduğu mobil uygulamadır. ÜCRETSİZ
Tivibu Cep Tivibu Cep
Tivibu Cep Tivibu Cep, istediğiniz yerde istediğiniz zaman Android mobil cihazınız üzerinden televizyon izleme imkanı tanıyan başarılı bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
TRT Televizyon TRT Televizyon
TRT Televizyon TRT Televizyon, tüm TRT kanalları üzerindeki programları, dizileri ve filmleri izleyebileceğiniz başarılı bir Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Turkcell TV+ Turkcell TV+
Turkcell TV+ Turkcell TV+, Android'li telefon ve tabletlerle uyumlu televizyon izleme uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
teve2 teve2
teve2 teve2 uygulaması ile mobil cihazlarınızdan teve2 kanalını canlı olarak izleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
FOXplay FOXplay
FOXplay FOXplay’de, en sevilen dizilere, filmlere, programlara, yarışmalara ve daha birçok favori içeriğe ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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