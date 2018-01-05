Apple Music Converter, bilgisayarlarınıza kurup Apple Müzik'teki müzik dosyalarınızı dönüştürebileceğiniz bir programdır. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz programda müzik dosyalarınızı dönüştürerek dilediğiniz gibi bir kullanım hakkına sahip olabiliyorsunuz.

Apple Müzik servisinde kullanmakta olduğunuz müzik dosyalarınızı farklı formatlara dönüştürerek bilgisayarınıza indirmenize olanak sağlayan bir program olan Apple Music Converter, müzikseverlerin bilgisayarlarında mutlaka olması gereken bir yardımcı programdır. Apple Müzik üyeliğiniz bittiğinde müziklerinizin kaybolmasını istemiyorsanız mutlaka denemeniz gereken bu program ile müziklerinizi dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Farklı cihazlara atabilmek için MP3 formatına dönüştürebileceğiniz müziklerinizi dilediğiniz gibi dinleyebiliyorsunuz. Kullanımı bir hayli pratik olan program, iTunes ile senkronize çalışıyor. Programlar senkronize edildiğinde, hangi müzik parçalarını veya koleksiyonunuzdan indirmek istediğiniz şarkıları biçim ve çalma kalitesi ile birlikte seçebilirsiniz. Bunu yapılandırdıktan sonra, ödediğiniz her şeyi birkaç dakika içinde kullanımınıza sunmak için 'dönüştür' düğmesini tıklıyorsunuz. Bir hayli basit kullanıma sahip olan Apple Music Converter'ı mutlaka denemelisiniz.

Apple Music Converter'ı ücretsiz deneyebileceğiniz gibi tam sürümünü ücretli olarak alabiliyorsunuz.