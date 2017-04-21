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Mark Zuckerberg Akıllı Telefonların Geleceğini Karartmaya Kararlı

Mark Zuckerberg Akıllı Telefonların Geleceğini Karartmaya Kararlı

Facebook F8 Konferansı, sosyal medya platformunun önümüzdeki 10 yıl içinde evrim döngüsünün üzerinden geçildiği bir konuşmayla başlamıştı. Mark Zuckerberg'in özellikle artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik üzerinde ağırlık verdiğinin gözlendiği bu konferansın giriş konuşmasında, Facebook CEO'sunun planlarına göre artık yavaş yavaş akıllı telefonlardan uzaklaşacağız.

Facebook F8 Konferansı'ndan anlayabildiğimiz kadarıyla tüm akıllı telefon kullanıcılarını ilgilendiren gelişmeler, 2016 yılından başlayarak Facebook'un, internet sağlayıcılığı, yapay zeka, kararlı bağlantı teknolojileri, sanal teknolojiler ve kurumsal bağlantıları altyapısıyla gelişeceğini ve bu sayede telefonlara bağımlı olmayacağını işaret ediyor. Bu teknolojileri kullanabilmek için sanal aparatlar yeterli olabilecek ve sosyal medyaya dahil olmak için akıllı telefonlara da fazla ihtiyaç kalmayacak.

Elbette bu plan, önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşmesi düşünülen bir sosyal medya devrimini müjdeliyor. Mark Zuckerberg, bu durumla ilgili olarak en güçlü örneği artık kullanıcıları birçok uygulamadan vazgeçebileceği doğrultusunda ifade etti. Bundan böyle akıllı telefonlardan TV izlemek için uygulamalar indirilmeyeceği ya da üçüncü parti programlarla sosyal medyayı takip etmeye gerek olmayacağını söyleyen Zuckerberg, her şeyin artırılmış ya da sanal geçeklik teknolojileriyle Facebook üzerinden yapılabileceğinin de üzerinde özellikle duruyor.

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En Çok İndirilen 5 Uygulamanın 4'ü Facebook'un

Facebook F8 Konferansı Bize Ne Yenilikler Getirecek?

Facebook, Yeni Gelecek Teknolojileriyle Coşturacak

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Yazar: - 21.04.2017

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