Microsoft ve Sony'e Saldıran Hacker, 2 Sene Hapis Cezası Aldı

Bundan yaklaşık 4 yıl önce oyun üreten Sony ve Microsoft'a saldıran hacker, Titanium Stresser isimli bir yazılım kullanarak küresel çapta bir kaos yaratmıştı.

Adam Mudd isimli bu hacker, Titanium Stresser isimli kodu da kendi geliştirmişti. Zarar verici yazılımlar kullanarak, küresel şirketlere saldırılarda bulunmak suçundan yargılanan genç adam bu suçtan dolayı 2 yıl hapis yatacak.

The Guardian gazetesinin haberine göre, çok zarar verici bir kod parçacığı kullanarak yaklaşık 386.000 İngiliz Sterlini kar eden Adam Mudd, dünya çapında 1.7 milyon hack yapılmasına da çanak tuttu. 2013 yılının Mart ayında tam 181 adet IP adresine 595 kadar DDoS saldırısı gerçekleştirdiği saptanan zanlının kendi okuluna da saldırdığı saptanmıştı. O sıralarda çıkan haberlerde, okulun yaşadığı sıkıntıyı aşabilmek için 2.000 İngiliz sterlini harcadığı söylenmişti.

İddia makamının savına göre, Mudd'un yazdığı program tam 112 bin kişi tarafından 666 bin IP adresini hacklemek amacıyla kullanılmış, bu adreslerin 55 bin kadarı İngiltere menşeli.

Tutuklandığı sırada ailesi ile birlikte yaşayan Mudd, parayla motive olmadığını kabul etti. Paradan çok arkadaşları arasında edindiği unvan ve karizma onu daha çok etkiliyormuş.

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