Samsung, Galaxy Note 7'nin Parçalarını Geri Dönüştürüyor

Güney Kore'li şirket Samsung, tüm dünyada topladığı Note 7'lerin parçalarını yeniden değerlendirme kararı aldı. 157 ton nadir metali geri dönüştürmeyi planlayan şirket, bu metalleri yeni telefonlarında kullanacak.

Eylül ayında satışları durdurulan ve kullanıcılardan geri toplanan Note 7, Mart ayında yenilenmiş Galaxy Note 7 olarak (Note FE) raflara yerleşeceğini planlıyordu. Şirket tarafından Kore merkezli bir haber sitesinde yapılan açıklamada Samsung, Note 7'de kullanılan altın, gümüş, metal gibi parçaların geri dönüştürülme kararı aldığını belirtildi.

Samsung, dönüşüme tabi olacak cihazlardan cihazın kasası, kamerası, OLED ekranı ve bellek yongaları gibi bileşenleri de geri dönüşüme sokmayı düşünüyor.

Diğer akıllı telefon şirketleri de teknolojik atıkların dünyaya olumsuz etkilerini azaltma girişimlerini duyurdular. Apple, bundan sonra çıkaracağı ürünlerinde fazla geri dönüşüme tabi tutulabilecek metaller kullanacağını açıkladı. Ayrıca Samsung cephesinden bugün yapılan açıklamada şirket, ürünlerinde malzeme geri dönüşümünün farklı yolları üzerinde çalıştığını ve "çevre koruma ve kaynak geri dönüşümüne yön verdiklerini" söyledi.

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