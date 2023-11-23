Klasik bir blok bulmaca oyunu olan Block Blast APK, aynı zamanda içerisinde çeşitli modlar bulunduruyor.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tüm oyuncuların neredeyse bir kere karşılaştığı klasik blok bulmaca oyunları sadece eğlenceli bir oyun deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda mantıksal becerinizi de geliştirir. Block Blast APK, klasik bir blok bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda hepinizin tahmin ettiği gibi 8 adet bloğu birleştirip, patlatmaya çalışıyoruz.

Patlattığınız her bloktan bir puan alın ve puanlarınızı biriktirerek önceki skorunuzu geçmeye çalışın. Her seferinde size üç adet blok veriliyor ve bu blokları tahtaya doğru bir şekilde yerleştirmeniz isteniyor.

Block Blast APK İndir

Çeşitli modları içerisinde barındıran Block Blast APK'yı indirerek, siz de bu blok bulmaca oyununu deneyimleyebilirsiniz. Klasik modları, macera modlarını ve değişik özellikleri içerisinde barındıran bu oyunu, çevrimdışı bir şekilde istediğiniz her yerden oynayabilirsiniz. Hem eğlendiren hem de düşündüren Block Blast'ta, ufkunuzu genişletin ve beyninizi eğitin.

Blok bulmaca oyununda renkleri doğru bir şekilde birleştirmelisiniz. Aksi takdirde bloklar patlamaz ve puan alamazsınız. Olasılıkları arttırmak ve daha fazla puan almak için tahtayı akıllıca kullanın ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayın.

Block Blast Özellikleri