Xiaomi, İnsansı Robotu CyberOne'ı Tanıttı

Geçen yıl dört bacaklı robot Cyberdog'u tanıtan Xiaomi, bu sefer ise Cyber serisinin en yeni üyesi CyberOne'ı tanıttı. Gelişmiş kollar ve bacaklarla donatılan ve iki ayağı üzerinde dengeli bir şekilde durabilen yeni CyberOne şimdiden gündemde fazlasıyla yer edinmeyi başardı.

CyberOne, insan duygularını algılama, gelişmiş görme yetenekleri ve diğer gelişmiş özelliklerinin yanı sıra gerçek dünyanın üç boyutlu sanal yapılandırmasını oluşturmasına olanak tanıyan işlevselliğiyle ön plana çıkıyor.

CyberOne İnsanlara Özgü Duyguları Algılayabiliyor

177 cm boyunda ve 52 kilo ağırlığında olan ve bir insana dair pek çok şeyi gerçekleştirebilen robot CyberOne, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekliyor ve her bir serbestlik derecesi için 0,5 milisaniyelik gerçek zamanlı yanıt hızına ulaşıyor. Bu sayede robot, insan hareketlerini tam olarak simüle edebiliyor.

İnsansı robotlar, çevrelerini daha iyi anlayabilmek görüş yeteneklerini kullanarak çevreyi işliyor. Xiaomi'nin bizzat geliştirdiği Mi-Sense derinlik görüş modülü ve yapay zekâ etkileşim algoritması ile donatılan CyberOne, etrafını üç boyutlu olarak algılamanın yanı sıra kişileri, jestleri ve ifadeleri tanıyabiliyor. CyberOne, herhangi birinin mutluluğunu algılayabiliyor ve hatta üzülen bir insanı bile rahatlatabiliyor.

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