James Webb Teleskobu ile Çekilen İlk Fotoğraf Yayımlandı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadar uzak evrenin en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsünü üretti. Webb'in İlk Derin Alanı olarak bilinen SMACS 0723 gökada kümesinin bu görüntüsü ayrıntılarla dolup taşıyor. James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk renkli görüntüler, pazartesiyi salıya bağlayan gece ABD Başkanı Joe Biden tarafından NASA TV'de canlı olarak yayınlandı. Çekilen görüntülerin kalitesi bilim insanlarını şaşkına uğrattı. Çoğu bilim insanına göre astronomide büyük yenilikler bizi bekliyor.

İşte James Webb Uzay Teleskobu'ndan Gelen İlk Renkli Görüntüler!

Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) tarafından çekilen bu derin alan fotoğrafı, farklı dalga boylarında 12.5 saat süren bir pozlama sonrası elde edildi. Görüntü, SMACS 0723 galaksi kümesini 4,6 milyar yıl önce ortaya çıktığı şekliyle gösteriyor. Bu galaksi kümesinin seçilmesinde asıl neden, arkasındaki çok daha uzak gökadaları büyüten bir yerçekimi merceği görevi görüyör olması. Webb'in NIRCam'ı bu uzak galaksileri keskin bir şekilde saptayabildi. Fotoğrafta görebildiğiniz en soluk cisim bile içinde trilyonlarca gezegen bulunduran bir galaksi. Webb evrendeki en eski galaksileri ararken, araştırmacılar yakında galaksilerin kütleleri, yaşları, geçmişleri ve bileşimleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlayacaklar.

Yayınlanan ilk renkli görüntü sonrasında daha fazla bilgi ve ekstra görüntüler salı günü 17:30'da yayınlanacak. James Webb'den gelen ilk renkli fotoğrafın yüksek kaliteli haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.