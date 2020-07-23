Battle Pirates, web tarayıcı üzerinden oynanabilen en iyi MMORTS oyunu. İlk olarak Facebook’ta eş zamanlı PvP mücadeleye sokan gerçek zamanlı çok oyunculu oyun olarak yerini alan yapım, Bacyard Monsters, War Commander, VEGA Conflict, Rogue Assault gibi pek çok hit oyunun yapımcısı KIXEYE’a ait. Facebook’ta tüm zamanların en çok oynanan oyunu Battle Pirates, webde! Hemen tarayıcınızdan Battle Pirates'e giriş yapın, mütffetiklere katılın ve hayalinizdeki kaptan olun.

İnternet tarayıcısı üzerinden oynanan devasa çok oyunculu çevrimiçi gerçek zamanlı strateji oyunu Battle Pirates’de bir ada kalesi inşa ediyor, açık denizlere hükmediyor, ölümcül gemiler yapıp onarıyorsunuz. Oyun, kıyamet sonrası okyanus dünyasında geçiyor ve sınırlı bir alanda üs kurup gelişmeye çalışıyorsunuz. Elbette buna mani olan çok sayıda düşmanınız var. Hem gerçek oyunculara karşı hem de en az onlar kadar etkili savaşan yapay zekaya karşı mücadele veriyorsunuz. Gemiler, oyunun kilit birimleri. Gemilerinizi özelleştirme şansına sahipsiniz. Yüzlerce gemi, silah ve teknolojiye sahipsiniz. Bu arada oyunda haftalık olarak etkinlikler de düzenleniyor.

Battle Pirates, yaratıcılık ve taktiksel üstünlük gereektiren derin bir strateji deneyimi sunuyor. Oyunun sistem gereksinimleri şöyle:

3 Ghz ve daha hızlı işlemci

8 GB RAM

1 GB boş alan

Windows: Windows XP ve daha yeni işletim sistemi

Mac: Mac OS X 10.6 ve üzeri

Tarayıcı: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge veya Safari’nin son sürümü

Çözünürlük: 1024 x 768 ve daha yüksek

Bağlantı: 6Mbps+ indirme hızı

Battle Pirates Özellikleri