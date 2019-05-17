BuiltWith uygulamasını kullanarak ziyaret ettiğiniz web sitelerinin altyapısını yani scriptini kolayca tespit edebilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin tasarımı ve scripti hoşunuza gittiyse, kendi projeleriniz için not etmek istiyorsanız BuiltWith uygulaması ile bunu kolayca öğrenebilirsiniz. Web sitelerinin altyapısını, kullandığı eklentileri, karakter setlerini ve sunucu bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz BuiltWith uygulamasında, yapmanız gereken tek şey web sitesinin adını ilgili kutuya yazmak oluyor.