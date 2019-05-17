BuiltWith aracı ile web sitelerinin altyapısını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
BuiltWith uygulamasını kullanarak ziyaret ettiğiniz web sitelerinin altyapısını yani scriptini kolayca tespit edebilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin tasarımı ve scripti hoşunuza gittiyse, kendi projeleriniz için not etmek istiyorsanız BuiltWith uygulaması ile bunu kolayca öğrenebilirsiniz. Web sitelerinin altyapısını, kullandığı eklentileri, karakter setlerini ve sunucu bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz BuiltWith uygulamasında, yapmanız gereken tek şey web sitesinin adını ilgili kutuya yazmak oluyor.
Web sitesini sorguladıktan kısa süre sonra detayları listeleyen BuiltWith aracında Analytics ve izleme, widget’lar, dil, frameworks, mobil uyumluluk, içerik yönetim sistemi, JavaScript kütüphanesi ve işlevleri, reklamlar gibi ayrı ayrı sunulan bilgileri inceleyebiliyorsunuz. Eğer siz de web sitelerinin altyapısını merak ediyorsanız ve kolayca öğrenmek istiyorsanız, BuiltWith aracını bir kenara not etmenizi tavsiye ediyoruz.
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