CloudConvert, online dönüştürücüler arasında en popüleri. 200’den fazla ses, video, resim, e-kitap, arşiv, tablo ve sunum formatını destekliyor. Dosya türü fark etmeksizin bulut üzerinden dönüştürme işlemini gerçekleştiren web servisi, ücretsiz ve tüm internet tarayıcılarda, işletim sistemlerinde sorunsuzca çalışıyor.

Bilgisayarınızdaki, buluttaki (Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box) veya bir web sitesindeki herhangi bir dosyayı istediğiniz formata dönüştürmek için kullanabileceğiniz en iyi web servislerinden biri CloudConvert. Programsız ve ücretsiz dönüştürücü arıyorsanız tavsiye ederim. Web sitesinin çeviremediği format yok diyebilirim. Doküman olarak PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT ve diğer, Resim olarak PNG, JPG, SVG, WEBP, TIF, RAW ve diğer, Video olarak MP4, MKV, AVI, MPG, 3GP, FLV, OGG ve diğer, Ses olarak MP3, AAC, M4A, FLAC, WMA, WAV ve diğer, E-kitap olarak MOBI, EPBUB, CBC, AZW ve diğer, Arşiv dosyası olarak ZIP, RAR, 7Z, TAR ve diğer, tüm Microsoft Office dosyalarını sorunsuzca dönüştürebilen bir web sitesinden bahsediyorum.

Online format dönüştürücü CloudConvert, ücretsiz bir servis değil ücretsiz sürümü de tatmin edici. Ücretsiz aboneliği seçerseniz günde 25 dosya dönüştürmenize izin veriliyor ve 1GB dosya boyutu sınırı var ki; belge veya müzik dosyası dönüştürmek için gayet yeterli.