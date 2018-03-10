Convertio servisini kullanarak birçok dosya formatını kolayca dönüştürebilirsiniz.
Convertio servisi çeşitli dosya formatlarını dönüştürebilmek için kullanabileceğiniz gelişmiş bir araç olarak öne çıkıyor.
Bazı dosya formatlarını kullandığınız bilgisayarda açamıyorsanız ya da akıllı telefonlarınızın desteklediği dosya formatına dönüştürmek istiyorsanız, gelişmiş bir araca ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konudaki tüm ihtiyaçlara yönelik hazırlanan Convertio servisinde belge, video, ses vb. formatları birbirine dönüştürmenizde kolaylık sağlıyor.
Aklınıza gelebilecek her türlü dosya formatını destekleyen serviste bilgisayarınızdan, Dropbox veya Google Drive hesabınızdan ve URL’den dosyaları yükleyebiliyor ve dönüştürmek istediğiniz formatı seçerek işlemleri başlatabiliyorsunuz. Çok basit bir arayüz sunan ve saniyeler içerisinde dosya formatlarını dönüştürmenizi sağlayan Convertio servisini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Dönüştürme araçları:
- Ses dönüştürücü
- Video dönüştürücü
- Görüntü dönüştürücü
- Belge dönüştürücü
- Sunum dönüştürücü
- Yazı dönüştürücü
- Arşiv dönüştürücü
- Ebook dönüştürücü
Diğer Araçlar:
- PDF birleştirme
- PDF bölme
- PDF küçültme
- PNG sıkıştırma
- Bitcoin-Dolar Dönüştürücü
- Görsel boyutlandırma
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