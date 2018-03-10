Convertio servisi çeşitli dosya formatlarını dönüştür ebilmek için kullanabileceğiniz gelişmiş bir araç olarak öne çıkıyor.

Bazı dosya formatlarını kullandığınız bilgisayarda açamıyorsanız ya da akıllı telefonlarınızın desteklediği dosya formatına dönüştürmek istiyorsanız, gelişmiş bir araca ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konudaki tüm ihtiyaçlara yönelik hazırlanan Convertio servisinde belge, video, ses vb. formatları birbirine dönüştürmenizde kolaylık sağlıyor.

Aklınıza gelebilecek her türlü dosya formatını destekleyen serviste bilgisayarınızdan, Dropbox veya Google Drive hesabınızdan ve URL’den dosyaları yükleyebiliyor ve dönüştürmek istediğiniz formatı seçerek işlemleri başlatabiliyorsunuz. Çok basit bir arayüz sunan ve saniyeler içerisinde dosya formatlarını dönüştürmenizi sağlayan Convertio servisini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Dönüştürme araçları:

Ses dönüştürücü

Video dönüştürücü

Görüntü dönüştürücü

Belge dönüştürücü

Sunum dönüştürücü

Yazı dönüştürücü

Arşiv dönüştürücü

Ebook dönüştürücü

Diğer Araçlar: