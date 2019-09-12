Web'de kullandığınız Wi-Fi bağlantısı ücretsiz ve herkese açıksa aynı zamanda hacker'lar için kolay bir yem haline gelebilir. Firefox Private Network, Firefox'u kullandığınız her yerde bağlantınızı korumanıza yardımcı oluyor.

Firefox Private Network, bağlantınızı ve kişisel bilgilerinizi Firefox tarayıcınızı kullandığınız her yerde korumak için web'e güvenli, şifreli bir yol sağlayan bir uzantıdır. Kişisel bilgilerinizin ve verilerinizin ifşa edilmesinin birçok yolu vardır: çevrimiçi tehditler, kimlik avı e-postaları veya veri ihlalleri. Özellikle ücretsiz Wi-Fi ağlarında kişisel bilgileriniz savunmasız kalabilir.

Firefox Private Network'ü kullanmak, halka açık bağlantıları görüp gizlenen korsanlardan korunmanıza yardımcı oluyor. Doktorunuzun ofisinde, havaalanında veya en sevdiğiniz kafede çalışırken, web'de güvenli bir tünel sayesinde korunmaya başlayabilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz web adresleri, kişisel ve finansal bilgiler gibi tüm hassas bilgileriniz güven altında kalacak.