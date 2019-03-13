Firefox Send, Mozilla tarafından geliştirilerek, ücretsiz olarak internet kullanıcılarının kullanımına açılan bir tür dosya gönderme sitesidir.

Mozilla kurulduğu günden bu yana internet kullanıcılarına ücretsiz ve güvenli sistemler sunmak için çalışıyordu. Bugüne kadar yayınladığı tüm tarayıcılar, uygulamalar ve servislerde benzer gayeler güden Mozilla, dosya gönderme sitelerinin güvensizliğini ortadan kaldırmak adına harekete geçti ve Firefox Send adını verdiği yeni internet sitesini hizmete açtı.

Uçtan uca şifreleme, otomatik dosya silme, dosya paylaşım sınırı kurma, parola oluşturma gibi seçenekler sunan internet sitesinin nasıl kullanılacağını ve hangi özellikleri kullandığını ise aşağıdaki maddelerden görmeniz mümkün.

Firefox Send nasıl kullanılır?