Firefox Send, uçtan uca şifreleme ile güvenli dosya gönderme yapabileceğiniz, Mozilla tarafından hazırlanan bir tür internet sitesidir.
Firefox Send, Mozilla tarafından geliştirilerek, ücretsiz olarak internet kullanıcılarının kullanımına açılan bir tür dosya gönderme sitesidir.
Mozilla kurulduğu günden bu yana internet kullanıcılarına ücretsiz ve güvenli sistemler sunmak için çalışıyordu. Bugüne kadar yayınladığı tüm tarayıcılar, uygulamalar ve servislerde benzer gayeler güden Mozilla, dosya gönderme sitelerinin güvensizliğini ortadan kaldırmak adına harekete geçti ve Firefox Send adını verdiği yeni internet sitesini hizmete açtı.
Uçtan uca şifreleme, otomatik dosya silme, dosya paylaşım sınırı kurma, parola oluşturma gibi seçenekler sunan internet sitesinin nasıl kullanılacağını ve hangi özellikleri kullandığını ise aşağıdaki maddelerden görmeniz mümkün.
Firefox Send nasıl kullanılır?
- “Güvenli dosya paylaşımı yapmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Hemen aşağıda sıraladığımız adımları yaparak, göndermek istediğiniz kritik dosyaları, güvenli şekilde karşı tarafa aktarabilirsiniz.
- Firefox Send internet sitesine gidin.
- Mavi artı tuşuna basın ve göndermek istediğiniz dosya ya da dosyaları seçin.
- Yükleme ekranın altında yer alan indirme sayısını ayarlayın.
- Dosyaların sunuculardan kaldırılma süresini seçin.
- Parola eklemek istiyorsanız, parola seçeneğine tıklayın.
- Yükle tuşuna basın ve yüklemenin bitmesini bekleyin.
- Yükleme işlemi bittikten sonra karşınıza çıkan bağlantı adresini, göndermek istediğiniz kişiye iletin.“
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