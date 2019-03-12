Flvto, YouTube video indirici, YouTube MP3 dönüştürücü ve çevirici. Programsız YouTube videolarını indirebileceğiniz harika bir site. Online YouTube video dönüştürücüler arasında oldukça hızlı, sade, rahatsız edici reklamlar çıkarmıyor.

Müzik dinlemek için Spotify, Apple Music gibi abonelik modelli müzik servislerini tercih etmiyor, MP3 formatından vazgeçemiyorsanız Flvto sitesini tavsiye ederim. YouTube MP3 dönüştürücü olarak öne çıksa da YouTube videolarını MP4 HD kalitede indirmeye de izin veriyor. Yalnız YouTube içinden arama yapamıyorsunuz. YouTube linkini kopyalamanız gerekiyor.

Flvto Özellikleri