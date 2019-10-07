GenYoutube: YouTube video indirme sitesi, YouTube MP3 MP4 dönüştürücü. Ücretsiz, programsız YouTube videoları bilgisayara indirin.
GenYoutube, YouTube video indirme sitelerinden biri. YouTube MP3 ve MP4 video, müzik indirmek, YouTube MP3 MP4 dönüştürmek için kullanabileceğiniz sitelerden biri olan GenYouTube, istediğiniz kanalın tüm videolarına, çalma listelerine ulaşmanızı sağlıyor. Arama motoru, belli bir YouTube videosuna da hızlıca erişmenize yardımcı oluyor. Ücretsiz, programsız YouTube video indirmenin en basit yolunu arıyorsanız, GenYouTube’u denemenizi tavsiye ederim.
YouTube videolarını indirmek için bir programa veya YouTube videolarını MP3, MP4 formatına dönüştürmek (çevirmek) için dönüştürücüye ihtiyacınız yok. YouTube videolarını MP3 olarak indirip şarkı listesi oluşturma veyahut YouTube videolarını MP4 olarak indirip beğendiğiniz videoları internetsiz izlemek için faydalanabileceğiniz birçok YouTube indirme sitesi mevcut. GenYouTube bunlardan biri. Sadece 2 adımda istediğiniz kanalın istediğiniz videosunu/videolarını bilgisayara indirmeniz mümkün bu siteyle.
YouTube Video İndirme Sitesi GenYoutube’un Özellikleri
- YouTube’dan istediğiniz videoyu bilgisayara indirin. Videoyu oynatarak veya ekran görüntüsüyle, indirmeden ön izlemesini yapabilirsiniz.
- Videoları indirmeden önce oynatabilirsiniz. Film, dizi bölümlerini bile aratıp indirebilirsiniz. Arama sonuçlarını alaka düzeyi, görüntülenme sayısı, başlık, oylama ve yayınlanma tarihine göre sıralayabilirsiniz.
- 55 formatta video indirmeyi destekler.
- YouTube videolarını mp4, webm, m4a, 3gp, 3D gibi farklı formatlarda indirmenizi sağlar. Videoları hem mobil hem de televizyonda kaliteli izlersiniz.
- Vevo videoları, yaş kısıtlamalı videoları, bölge korumalı videoları indirebilir.
- Aynı anda birden fazla indirmeyi destekler. Hiçbir zaman indirme hızı sorunu yaşamazsınız.