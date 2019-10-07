GenYoutube, YouTube video indirme sitelerinden biri. YouTube MP3 ve MP4 video, müzik indirmek, YouTube MP3 MP4 dönüştürmek için kullanabileceğiniz sitelerden biri olan GenYouTube, istediğiniz kanalın tüm videolarına, çalma listelerine ulaşmanızı sağlıyor. Arama motoru, belli bir YouTube videosuna da hızlıca erişmenize yardımcı oluyor. Ücretsiz, programsız YouTube video indirmenin en basit yolunu arıyorsanız, GenYouTube’u denemenizi tavsiye ederim.

YouTube videolarını indirmek için bir programa veya YouTube videolarını MP3, MP4 formatına dönüştürmek (çevirmek) için dönüştürücüye ihtiyacınız yok. YouTube videolarını MP3 olarak indirip şarkı listesi oluşturma veyahut YouTube videolarını MP4 olarak indirip beğendiğiniz videoları internetsiz izlemek için faydalanabileceğiniz birçok YouTube indirme sitesi mevcut. GenYouTube bunlardan biri. Sadece 2 adımda istediğiniz kanalın istediğiniz videosunu/videolarını bilgisayara indirmeniz mümkün bu siteyle.

YouTube Video İndirme Sitesi GenYoutube’un Özellikleri