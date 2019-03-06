Mp4 İndir, YouTube videoları indirme siteleri arasında. YouTube videoları mp4 olarak bilgisayara/telefona indirebileceğiniz ücretsiz, reklamsız bir site arıyorsanız tavsiye ederim.

Mp4 indir, bedava mp4 indir, YouTube mp4 indir, mp4 video indir kısacası MP4 indirme denildiğinde akla ilk gelen sitelerden Mp4 İndir ile YouTube’dan video indirmek çok çok kolay. Bir YouTube videosunu indirmek için tek yapmanız gereken; arama kutucuğuna YouTube linkini yapıştırıp Bul’a, ardından video küçük resmine tıklayıp indir bağlantısı hazır olunca sağ tıkla kaydetmek. YouTube video indiricinin güzel yanı ise; arama motoru gibi çalışması. YouTube linkini bulmak zorunda değilsiniz. Kelime araması yaparak da (örneğin; Dua Lipa yazdığınızda sanatçının YouTube’daki tüm videoları, şarkıları, klipleri karşınıza çıkıyor) videolara ulaşabiliyorsunuz.

Mp4 İndir Özellikleri