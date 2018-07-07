PDF to Word platformunu kullanarak PDF dosyalarınızı Word dosyalarına dönüştür ebilirsiniz.

PDF dosyalarınızı Word uygulamasında açmak ve düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz PDF to Word, dosyalarınızı saniyeler içerisinde dönüştürebiliyor. PDF dosyalarınızı Word dosyasına dönüştürdükten sonra düzenleme işlemini de kolaylaştıran PDF to Word servisine kaydolduktan sonra 14 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.