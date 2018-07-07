PDF dosyalarınızı Office formatlarına dönüştürmek için PDF to Word uygulamasını kullanabilirsiniz.
PDF to Word platformunu kullanarak PDF dosyalarınızı Word dosyalarına dönüştürebilirsiniz.
PDF dosyalarınızı Word uygulamasında açmak ve düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz PDF to Word, dosyalarınızı saniyeler içerisinde dönüştürebiliyor. PDF dosyalarınızı Word dosyasına dönüştürdükten sonra düzenleme işlemini de kolaylaştıran PDF to Word servisine kaydolduktan sonra 14 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.
PDF to Word ana sayfasında solda yer alan menüde dönüştürmek istediğiniz formatları sırayla seçmeniz gerekiyor. İlk açılır listede dönüştüreceğiniz dosyanın formatını PDF, Word, Excel, PowerPoint olarak seçebiliyor, ikinci açılır listede ise dönüştürmek istediğiniz dosya formatını aynı seçenekleri kullanarak belirleyebiliyorsunuz. Sonrasında ise sırayla dosyayı seçip, e-posta adresinizi girdikten sonra Convert Now butonuyla dönüştürme işlemini başlatabilirsiniz.
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