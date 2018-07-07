PDF dosyalarınızı düzenleyebileceğiniz 30 ücretsiz aracı PDFaid uygulamasında bulabilirsiniz.
PDFaid servisini kullanarak PDF dosyalarınız ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz birçok faydalı aracı kullanabilirsiniz.
Çeşitli PDF dosyalarınızı kullanırken zaman zaman birkaç araca ihtiyaç duyabilirsiniz. PDF’yi diğer formatlara dönüştürme, pdf kırpma, pdf onarma vb. işlemler için ek olarak bir uygulama kullanmanız gerekebiliyor. PDFaid servisi de bilgisayarınıza herhangi bir ek yazılım kurmadan onlarca ücretsiz aracı sizlere sunuyor.
PDF dosyalarınızı Word, Excel, PowerPoint gibi formatlara dönüştürme, resim dosyalarını PDF’e dönüştürme, PDF kırpma, PDF birleştirme, PDF onarma, PDF’teki resimleri çıkarma gibi 30 tane araç sunan PDFaid servisinde Web Applications butonuna tıklayarak ihtiyacınız olan aracı seçebilirsiniz. Bu adımdan sonra yapmanız gerekenleri sırasıyla sizlerden isteyen PDFaid servisini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
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