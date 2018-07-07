PDFaid servisini kullanarak PDF dosyalarınız ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz birçok faydalı aracı kullanabilirsiniz.

Çeşitli PDF dosyalarınızı kullanırken zaman zaman birkaç araca ihtiyaç duyabilirsiniz. PDF’yi diğer formatlara dönüştürme, pdf kırpma, pdf onarma vb. işlemler için ek olarak bir uygulama kullanmanız gerekebiliyor. PDFaid servisi de bilgisayarınıza herhangi bir ek yazılım kurmadan onlarca ücretsiz aracı sizlere sunuyor.