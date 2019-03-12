Pointmp4, YouTube video indirme siteleri arasında oldukça popüler. YouTube videolarını MP3 ve MP4 olarak indirmek için kullanabileceğiniz harika bir site. YouTube videolarını tarayıcı uzantıları ve online site üzerinden indirebildiğiniz gibi YouTube linklerinin başına PO ekleyerek çok daha hızlı şekilde indirebiliyorsunuz.

YouTube videolarını ister MP4 formatında video olarak, isterseniz de MP3 formatında müzik dosyası olarak indirebileceğiniz ücretsiz, hızlı, basit sitelerden biri Pointmp4. YouTube videosunu indirmek için bağlantıyı bilmeniz de gerekmiyor. Sitede kutucuğa videosunu aradığınız sanatçının ismini girerek YouTube’daki tüm video kliplerine, şarkılarına hemen erişebiliyorsunuz. Diğer YouTube video indirme sitelerinden farklı olarak arama sonucunda küçük resimlere tıklayarak videoyu indirmeden önce YouTube’dan izleyebiliyorsunuz. Videoyu indirmek içinse tek yapmanız gereken; video adına tıklamak.

Pointmp4 Özellikleri