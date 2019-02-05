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Remove Image Background 1 (web)
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  4. Remove Image Background - Fotoğraf Arka Planı Temizleme Uygulaması

Remove Image Background

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web
Remove Image Background
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Fotoğraflarınızın arka planını temizlemek istiyorsanız, Remove Image Background aracından faydalanabilirsiniz.

Remove Image Background uygulaması ile fotoğraflarınızın arka planını tek dokunuşla temizleyebilmeniz mümkün.

Çektiğimiz fotoğraflarda bazen arka planda istenmeyen görüntüler de yer alabiliyor. Çeşitli fotoğraf düzenleme yazılımları ile arka planı temizlemek mümkün fakat, bunun için de programa iyi derecede hakim olmak gerekiyor. Fotoğraf arka planı temizleme konusunda Photoshop uygulamasından faydalanılabilir, fakat bu uygulama yeni başlayanlar için biraz karmaşık olacağından alternatif araçlara yönelmek gerekebiliyor.

Remove Image Background aracı, hiçbir program yüklemeden fotoğraf arka planı temizlemenizde sizlere büyük kolaylık sağlıyor. Fotoğrafı yükledikten sonra saniyeler içerisinde arka planını temizleyerek indirmenize olanak tanıyan uygulamada, her ne kadar kusursuz sonuçlar elde edilemiyor olsa da yine de %90 oranında başarılı sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Bilgisayarınızdan veya bir URL’den yükleyeceğiniz fotoğrafın arka planını kolayca temizleyen Remove Image Background aracını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

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