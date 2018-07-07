Sejda Repair PDF servisini kullanarak bozulmuş veya hasar görmüş PDF dosyalarınızı kolayca onarabilirsiniz.

PDF onarma hizmeti olan Sejda Repair PDF, bozuk ve hasarlı PDF belgesindeki verileri kurtarma nızda yardımcı oluyor. Çeşitli işlerinizde acil ihtiyacınız olan PDF dosyaları, zamansız bir şekilde bozulduysa ve açılmıyorsa bu işi hızlıca halledebilmeniz artık mümkün. Bilgisayarınızdan, Dropbox, Google Drive veya URL adresinden PDF dosyalarını yükleyebileceğiniz uygulamada dosya yüklendikten sonra Repair PDF butonuna basmanız yeterli oluyor.

Bozuk ve hasarlı PDF dosyalarınızı mümkün olan en iyi biçimde onaran ve sizlere sunan Sejda Repair PDF, yüzde yüz sonuç garantisi vermese de yine de önemli içeriklerinizi kurtarmanız için denemeye değer diye düşünüyorum. Dosyalarınızı gizli tutan ve 5 saat sonra silen Sejda Repair PDF, toplamda 50 MB’a kadar veya 200 sayfaya kadar olan dosyalarınızı saatte 3 belge olacak şekilde bir yükleme sınırı da belirlemiş.