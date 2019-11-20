Supremacy 1914 indirmeden de oynayabileceğiniz gerçek zamanlı strateji oyunu. Bytro Labs tarafından geliştirilen tarayıcı oyununda Birinci Dünya Savaşı’ndaki bir devleti yönetiyorsunuz. İster gerçek oyuncularla ister en az onlar kadar iyi savaşan yapay zekayla strateji-savaş gücünüzü ölçüyorsunuz. Tarihi online strateji - savaş oyunlarını seviyorsanız, web tarayıcıda da indirmeden oynanabilen Supremacy 1914’e kesinlikle bakmalısınız.

Masaüstü ve mobilde oynaması ücretsiz, en iyi tarayıcı oyunu ödülünü almış 1. Dünya Savaşı döneminde geçen harika bir strateji oyunu Supremacy 1914. Dönemin uluslarından birini seçiyor ve istediğiniz imparatorlukta en yüksek rütbeye ulaşmak için uğraş veriyorsunuz. Topraklarınızın sunduğu kısıtlı kaynakları kullanarak malzeme ve silahlar yapıyor, askeri birliklerinizi oluşturuyorsunuz. Rakiplerinizle ittifak kurup önemli ticari anlaşmalara imza atıyorsunuz ve hayatınız için savaşıyorsunuz. Halkınızı da düşünmeniz gerekiyor; onları muharebe meydanlarına askerlerinizle birlikte savaşmaya gönderebilir veya farklı görevler verebilirsiniz. Muharebe demişken, savaş meydanlarında gerek ekonomik sorunlarla boğuşmak, gerek düşman ordularıyla savaşmak, gerekse de rakiplerden gelen ve büyüyen tehlikeler karşısında mücadele etmek gibi strateji yeteneklerinizi ölçen birçok olayla karşılaşacaksınız.

Supremacy 1914 Oynanış Özellikleri