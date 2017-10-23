WordPress Theme Detector servisini kullanarak, WordPress tabanlı web sitelerinde kullanılan temayı kolayca öğrenebilirsiniz.

WordPress, dünyada en çok kullanılan içerik yönetim sistemlerinin başında geliyor. Birçok türde web sitesi için uygun altyapı sunan WordPress, tema ve eklenti seçeneklerinin fazla olmasıyla da tercih sebebi olabiliyor. Kişisel blog, haber, e-ticaret, portfolyo vb. kategorideki web siteleri için uygun temalar bulunan WordPress platformunu kullanan web siteleri de bir hayli fazla.

İnternette gezinirken bazı WordPress tabanlı web sitelerinin kullandığı temayı merak ediyor olabilirsiniz. Aslında bunu öğrenmek için sayfada boş bir yere tıklayıp, sayfa kaynağını göstererek öğrenebiliyoruz fakat bunu daha kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkün. WordPress Theme Detector aracı, sadece web sitesinin adını yazarak kullanılan temanın adını öğrenebilmenizi sağlıyor. Enter website URL bölümüne tema adını merak ettiğiniz web sitesinin adını yazdıktan sonra hemen alttaki butona tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer, web sitesi geliştiricileri tema için hazırlanmış özel bir stil dosyası kullanmıyorsa veya tema tamamen değiştirilmediyse temanın adını öğrenebilirsiniz.