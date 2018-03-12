Amid Evil, bilgisayarlar üzerinden oynanabilen kendine has bir aksiyon oyunudur.

Indefatigable Games tarafından geliştirilen ve New Blood Interactive tarafından dağıtılan retro aksiyon oyunu Amid Evil, uzun zaman önce oynamaktan bıkmadığımız Quake oyunlarını günümüze farklı bir bakış açışısıyla tekrar getiriyor. Daha fantastik silahlar ve haritalar ile birlikte "kutsal silahı" kaçıran "kafirlerden" öcümüzü almak için uğraştığımız oyun boyunca, hem ufaktan bir hikaye görüyor hem de başarılı oynanışla birlikte sürekli oynamak isteyeceğiniz bir yapım ortaya çıkmış oluyor.

Quake oyunlarında olduğu gibi tamamen hıza dayalı bir yapısı olan Amid Evil, yine Quake'de olduğu gibi çevreden çeşitli güçlendirmeler alarak ilerlediğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Elimizde tuttuğumuz fantastik silahlarla birlikte düşmanlarımızı öldürdüğümüz ve bölümlerde ilerleyerek, asıl amacımıza ulaşmaya çalıştığımız Amid Evil, göz atılabilir yapımlar arasında yer alıyor.