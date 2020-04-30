Assassin's Creed Valhalla indirin ve Ubisoft’un yarattığı etkileyici dünyaya adım atın! Assassin's Creed Black Flag ve Assassin's Creed Origins oyunlarının arkasındaki ekip tarafından Ubisoft Montreal’de geliştirilen Assassin's Creed Valhalla, oyuncuları savaş ve zafer masallarıyla büyüyen azılı bir Viking akıncısı olan Eivor’un destanını yaşamaya davet ediyor.

Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla, büyüleyici bir Viking deneyimi sunuyor. Oyuncuları İngiltere’nin acımasız Karanlık Çağlarına bırakarak onlara hem güzel hem dinamik bir açık dünya sunuyor. Baskınlar, yerleşim yerlerini genişletme, güçlerini pekiştirme ve etkilerini yayma gibi yeni özelliklerin eklendiği son oyunda oyunculara erkek veya kadın Eivor olarak oynama seçeneği sunuluyor ve saç, dövme, savaş boyası ve teçhizatı özelleştirme yeteneği de dahil olmak üzere farklı özelleştirme araçlarına erişebiliyorlar. Siyasi ittifaklar, savaş kararları ve diyalog seçimleri Assassin's Creed Valhalla dünyasını etkileyebiliyor, bu nedenle oyuncular klanlarının evini ve geleceğini korumak için akıllıca seçim yapmak zorunda!

MS. 9. yy’da sonsuz savaşlar ve azalan kaynaklarla Norveç’ten sürülen oyuncular, Eivor’un Norsemen klanını buzlu Kuzey Denizi boyunca İngiltere’nin bölünmüş krallıklarının zengin topraklarına götürüyorlar. Oyuncular klanları için yeni bir gelecek planlamak ve Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini, her zamankinden daha fazla düşman çeşitliliğine karşı çift silah kullanma yeteneğini içeren yenilenmiş bir savaş sistemiyle yeniden yaşamak zorudna. Kaynakları güvence altına almak için oyuncular çok ihtiyaç duydukları ganimetleri ve kaynakları toplamak adına Viking gemilerini kullanarak belli yerlere baskınlar yapabiliyor. Vikingler yeni evlerine yerleşmeye başladığında başta onları putperest olarak kınan ve uygar bir İngiltere’nin tek hükümdarı olarak görünen Wessex Kralı Aelfred dahil Saksonlar’ın direnişiyle karşılaşırlar. Her şeye rağmen Eivor, Vallhalla’ya ulaşmak için gerekli olanı yapmalıdır.

Assassin's Creed Valhalla PC Oyunu Oynanış Detayları

İngiltere genelinde Sakson kalelerine destansı Viking baskınları düzenleyin.

Çift kullanılabilen güçlü silahlar ve Vikinglerin içgüdüsel savaş tarzını yeniden yaşayın.

Assassin's Creed’de şimdiye kadar bulunan en çeşitli düşman yığınıyla kendinize meydan okuyun.

Yaptığınız her seçenekle karakterinizin büyümesini şekillendirin ve zafere giden yolu inşa edin.

Norveç’in sert kıyılarından İngiltere’nin güzel krallıklarına kadar, Karanlık Çağ açık dünyasını keşfedin.

Assassin's Creed Valhalla PC Sürümleri

Assassin’s Creed Valhalla'nın Gold, Ultimate ve Collector’s Sürümleri bulunuyor:

Gold Edition: Temel oyunu ve Season Pass'i içeriyor.

Ultimate Edition: Temel oyunu, Season Pass’i ve oyunculara özel kişiselleştirme içeriğine erişim sağlayan Ultimate Paket'i içeriyor: Berserker Gear Paketi, Berserker Settlement Paketi, Berserker Longship Paketi ve silahları veya teçhizatı geliştirmek için kullanılan bir Runes Seti.

Collector’s Edition: Temel oyun, Season Pass, Ultimate Paket, Eivor'un üst düzey Ubicollectibles kopyası ve Drakkar (yükseklik: 30cm), Koleksiyoncu Kılıfı, üzerinde benzersiz bir sanat eseri olan bir Steelbook, numaralı bir özgünlük sertifikası, kuzgunu ve baltasıyla Eivor'un Viking Heykelciği (yükseklik: 5cm), özel baskı resimler ve oyunun Seçilmiş Müzikleri bulunur. Koleksiyoncu Sürümü yalnızca Ubisoft Store’da.