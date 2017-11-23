Black Mirror hikaye odaklı, güzel görünen ve gizemli bir macera sunan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Black Mirror oyunları ile aslında 2000'li yılların başlarında tanışmıştık. Bu ilginç oyun serisinden uzun bir süredir haber alamıyorduk; neyse ki yeni nesil bir Black Mirror oyunu geliştirildiği duyuruldu. Black Mirror'da David Gordon adlı kahramanımızın macerasına dahil oluyoruz. Kahramanımızın hikayesi, babasının intihar ederek yaşamına son vermesiyle başlıyor. Bu olaydan sonra David, hayatında ilk defa babasının doğduğu topraklar olan İskoçya'ya yolculuk ediyor. Fakat, bu ziyaret ile birlikte ailesinin akıl sağlığını nesillerdir elinden alan karanlık gizemler David'i de tehdit etmeye başlıyor. İşte biz de kahramanımıza bu karanlık lanetten kurtulmasına, babasının ve atalarının başına neler geldiğini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyoruz.

Black Mirror, temelde bir macera oyunu, buna bağlı olarak da oynanış point & click sistemi üzerine kurulu. Oyunda karşınıza çözmeniz gereken zorlu bulmacalar çıkıyor, bu bulmacaları geçebilmek için ise ipuçlarını araştırıyor, işinize yarayacak eşyaları topluyor ve oyundaki karakterlerle diyalog kuruyorsunuz. Bu süreçte sıradışı sahneler karşınıza çıkmakta.

Her karakterin özel olarak seslendirildiği Black Mirror'da bizi güzel grafikler de bekliyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Q9650 veya AMD Phenım II X4 940 işlemci

- 8 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon 7870 ekran kartı

- DirectX 11

- 11 GB boş depolama alanı