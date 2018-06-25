Crash Bandicoot N Sane Trilogy, Steam üzerinden yayınlanan kendine has bir platform aksiyon oyunudur.

PlayStation’a özel oyunlar üreten Naughty Dog, ilk Crash Bandicoot oyununu 1996 yılında piyasaya sürülmeye hazırladığında, oyun çok beğenilmiş ve beklenmedik bir başarı elde etmişti. İlk oyundan sonra PlayStation’a özel olarak çıkmaya devam eden oyun, birçok oyuncunun çocukluk yıllarının tek mutluluğu olurken, unutulmazlar arasına da adını yazdırmıştı.

Son olarak Crash Bandicoot: Nitro Kart 2 ile mobil platformlarda oyuncularla buluşan Crash karakteri, 2017 yılında beklenmedik bir geri dönüş yapmış ve yenilenerek, yine ilk olarak PlayStation’a yayınlanmıştı. Oyunun PS4 için yayınlanmasından sonra Activision, Crash’i PC oyuncuları başta olmak üzere başka platformlardaki oyuncularla da buluşturma kararını açıklamış ve beklenmedik bir ilgiyle karşılaşmıştı.

Bugüne kadar 50 milyondan fazla kopya satan ve oyun tarihinin en başarılı platformlar aksiyon oyunlarından bir tanesi olan Crash Bandiicoot N. Sane Trilogy içerisinde Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back ve Crash Bandicoot: Warped oyunlarını barındırıyor.

Her oyunun elden geçirilmiş, grafik ve oynanış olarak tekrar düzenlenmiş halini oyuncularla buluşturmayı hedefleyen Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sistem gereksinimleri bilgileriyse şöyle

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Sistem Gereksinimleri