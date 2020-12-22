Dying Light 2, Techland tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu. Virüs sonucu insanlığın büyük çoğunluğunun hayatını kaybetmesi, bir şekilde hayatta kalmayı başarmış azınlığın modern karanlık çağda acımasız ve hastalıklı bir dünyada varoluş mücadelesi vermesini konu alan açık dünya oyun Dying Light 2, Steam’de 2020 yılının en iyi oyunları arasında gösteriliyor. Steam 2020’nin en iyi PC oyunları adayları arasında olan Dying Light 2 Steam’den indirilebilir!

Dying Light 2 İndir

Dying Light 2, birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan kıyamet temalı açık dünya aksiyon rpg oyunu. Oyun, çeşitli parkur becerileri ile donatılmış Aiden Caldwell adında bir kahramanın oynadığı Dying Light’tan 15 yıl sonra başlıyor. Şehirde hızlıca gezinmek için tırmanma, kayma, sıçrama, duvarda koşma gibi eylemler gerçekleştirebiliyorsunuz. İlk oyundan bu yana bazıları şehrin bölgelerine özel iki kattan daha fazla parkur hareketi eklenmiş. Yakalama kancası ve yamaç paraşütü gibi aletler de şehirde dolaşmanıza yardımcı oluyor. Aiden, ölümünü engellemek için ölümsüzleri de kullanabiliyor. Oyun, çoğunlukla yakın dövüş silahlarını kullanmaya zorlayan yakın dövüş temelli. Yakın dövüş silahların bir kullanım ömrü var, ne kadar uzun süre kullanırsanız o kadar hızlı bozuluyor. Yaylı tüfek, av tüfeği, mızrak gibi uzun menzilli silahlar da kullanıyorsunuz. Silahlar yükseltilebiliyor. Aiden, enfeksiyon nedeniyle insanüstü becerilere de sahip. Yeni zombiler eklenmiş ve ilk oyunda olduğu gibi zombiler güneş ışığına maruz kaldıklarında yavaşlıyorlar, geceleri de daha agresif ve düşmanca davranıyorlar.

Dying Light 2, özgürce keşfedebileceğiniz devasa bir kentsel açık dünya olan The City’de geçiyor. İlk oyundan dört kat daha büyük olan harita yedi ayrı bölgeye ayrılmış ve her birinin kendi ikonik yapıları ve yerleri var. Şehri keşfederken yeni eşyalar ve silahlar yapmak için farklı hurda ve kaynaklar toplayabiliyorsunuz. Farklı sınıflar ve yerleşim yerleri mevcut ve dünyayı değiştirecek kararlar alıyorsunuz.

Oyunun hikayesi; İnsanlık virüse karşı verdiği savaşı kaybedeli 15 yıl oldu. Ayakta kalan son büyük insan yerleşimi, modern karanlık çağda acımasız ve hastalıklı bir dünyada varoluş mücadelesi veriyor. Gün içinde eşkıyalar, farklı gruplar ve açlıktan kırılan afetzedeler sokaklarda hurda avına çıkıyor, bazen gerekirse şiddet kullanarak bulduklarını başkalarının elinden alıyor. Geceleriyse marazlılar sarıyor her yanı. Yaşayanları avlamak için saklandıkları o karanlık yerlerden çıkıyorlar. Adınız Aiden Caldwell. Marazlı bir afetzedesiniz. Sıra dışı çevikliğiniz ve vahşi dövüş becerileriniz, sizi bu tehlikeli dünyada güçlü bir müttefik ve kıymetli bir varlık haline getiriyor. Başkalarının başaramadığı şeyleri başarıyorsunuz. Kimsenin cesaret edemediği yerlere giriyorsunuz. Eşsiz yeteneklerinizle, bu çürüyen metropolde değişimi sağlamak sizin elinizde.