FIFA 21 PC İndir: Bilgisayarda oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunu
FIFA 21 indirin ve bilgisayarda en iyi futbol oyununu oynamanın keyfini çıkarın! FIFA 21 oyunu, PC, PlayStation 4, Xbox One, Playstation 5 ve Xbox Series X için indirilebilir. EA Sports FIFA 21 PC platformunda Steam’den indirilebiliyor. FIFA 21, UEFA Champions League ve CONMEBOL Libertadores gibi içeriklerle her zamankinden daha fazla oyun modu sunuyor.
FIFA 21 PC Yenilikler
Electronic Arts’ın “Üst düzeyi hissedin” olarak öne çıkardığı yepyeni FIFA oyunu FIFA 21, yenilenen grafikleri ve sesleri, geliştirilmiş oyun motoru, yeni oyun modları ve daha fazlasıyla karşımızda. FIFA 21 oyununun öne çıkan özellikleri:
- Kontrol Cihazı Dokunsal Bildirimleri: Sürükleyici kontrol cihazı dokunsal bildirimleriyle şut, pas, yakalama, vuruş, müdahale ve darbelerin etkisini hissedin. Zengin ve hassas dokunsal geri bildirimli yeni PlayStation 5 DualSense kontrol cihazı, oynanış deneyiminizi derinleştirerek maçın ritmini elinizde hissetmenizi sağlıyor.
- Çok Hızlı Yükleme Süreleri: Daha hızlı yükleme süreleriyle maça her zamankinden daha çabuk çıkacaksınız. Eşi benzeri görülmemiş bir hızla yüklenen stadyum ortamlarıyla saniyeler içinde maça başlayabilecek ve konsantrasyonunuzu kaybetmeyeceksiniz.
- Gecikmeli Aydınlatma Ve Görselleştirme: Yeni gecikmeli aydınlatma sistemiyle birlikte gelen özgün ve yeni ortamlar, ultra gerçekçi futbol deneyimleri ve gerçeğe uygun oyuncular oluşturarak oyunu stadyumun her yerinde geliştiriyor.
- Yeniden Tasarlanan Oyuncu Vücutları: Yeni nesil teknoloji ile oyuncu fizikleri daha çok derinlik kazanırken, dinamik ışıklandırma vurguları, surat, saç, malzeme ve forma gibi oyuncu detaylarını yepyeni bir gerçekçilik seviyesine taşıyor.
- İstatistik Temelli Oyuncu Hareketi: FIFA’daki geliştirilmiş animasyon teknolojisi, ultra hassas ve gerçekçi oyuncu hareketlerini tecrübe etmenizi sağlıyor.
- Topsuz Oyuncu İnsanlaştırma: Oyuncu insanlaştırma, 89. dakikada tekmelikleri düzeltmekten sayı çizgisinde bağırarak pas istemeye kadar birçok ayrıntı sayesinde spor oyunlarında görülmüş en özgün karakter hareketleriyle her detayı görmenizi ve futbolun en üst düzeyindeki tüm duyguları hissetmenizi sağlıyor.
- Sürükleyici Maç Günü: Yeni bağlamsal oyuncu, yedek kulübesi ve taraftar reaksiyonlarıyla son dakikada maçı kazandıran bir golün ya da galibiyeti garantileyen bir touchdown’ın patlayıcı tutkusunu hissedin. Maç öncesindeki sinematikler, eşi benzeri görülmemiş bir maç günü deneyimi sunarak profesyonel futbolun görsel ve işitsel unsurlarını yaşamanızı sağlıyor.
FIFA 21 PC Sürümleri
EA Sports FIFA 21 PC’de Standart Sürüm, Şampiyonlar Ligi Sürümü ve Ultimate Sürüm olmak üzere üç farklı sürüm ile karşımıza çıkıyor.
EA Sports FIFA 21 Standart Sürüm
FIFA 21 Standart Sürüm için ÖN SİPARİŞ verin, şu özelliklere erişin:
- 3 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 3 hafta boyunca haftada 1 adet
- 5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi
- FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin
- Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri
EA Sports FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü
FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü için ÖN SİPARİŞ VERİN, şu özelliklere erişin:
- 3 Gün Erken Erişim
- 12 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 12 hafta boyunca haftada 1 adet
- 5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi
- Kariyer Modu Altyapı Oyuncusu, dünya klasında potansiyele sahip yerel genç yetenek
- FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin
- Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri
EA Sports FIFA 21 Ultimate Sürüm + Sınırlı Süreli Bonus
SADECE SINIRLI BİR SÜRE İÇİN - 14 Ağustos 2020’ye kadar FIFA 21 Ultimate Sürüm için ÖN SİPARİŞİ VERİN ve şu özelliklere erişin:
- Sınırlı Süreli Bonus: Satılamayan bir FUT 21 Dikkat Çekenler Ögesi
- 3 Gün Erken Erişim
- 24 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 12 hafta boyunca haftada 2 adet
- 5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi
- Kariyer Modu Altyapı Oyuncusu, dünya klasında potansiyele sahip yerel genç yetenek
- FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin
- Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri
FIFA 21 PC Sistem Gereksinimleri
Electronic Arts tarafından açıklanan FIFA 21 PC sistem gereksinimleri:
FIFA 21 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
- İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyi/Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyi
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyi/GeForce GTX 660 veya daha iyi
- Depolama 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 21 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyi/Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyi
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyi/GeForce GTX 670 veya daha iyi
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 21 PC Çıkış Tarihi
FIFA 21 PC platformuna 9 Ekim'de çıkış yapacak.
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