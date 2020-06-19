FIFA 21 indirin ve bilgisayarda en iyi futbol oyununu oynamanın keyfini çıkarın! FIFA 21 oyunu, PC, PlayStation 4, Xbox One, Playstation 5 ve Xbox Series X için indirilebilir. EA Sports FIFA 21 PC platformunda Steam’den indirilebiliyor. FIFA 21, UEFA Champions League ve CONMEBOL Libertadores gibi içeriklerle her zamankinden daha fazla oyun modu sunuyor.

FIFA 21 PC Yenilikler

Electronic Arts’ın “Üst düzeyi hissedin” olarak öne çıkardığı yepyeni FIFA oyunu FIFA 21, yenilenen grafikleri ve sesleri, geliştirilmiş oyun motoru, yeni oyun modları ve daha fazlasıyla karşımızda. FIFA 21 oyununun öne çıkan özellikleri:

Kontrol Cihazı Dokunsal Bildirimleri: Sürükleyici kontrol cihazı dokunsal bildirimleriyle şut, pas, yakalama, vuruş, müdahale ve darbelerin etkisini hissedin. Zengin ve hassas dokunsal geri bildirimli yeni PlayStation 5 DualSense kontrol cihazı, oynanış deneyiminizi derinleştirerek maçın ritmini elinizde hissetmenizi sağlıyor.

Sürükleyici kontrol cihazı dokunsal bildirimleriyle şut, pas, yakalama, vuruş, müdahale ve darbelerin etkisini hissedin. Zengin ve hassas dokunsal geri bildirimli yeni PlayStation 5 DualSense kontrol cihazı, oynanış deneyiminizi derinleştirerek maçın ritmini elinizde hissetmenizi sağlıyor. Çok Hızlı Yükleme Süreleri: Daha hızlı yükleme süreleriyle maça her zamankinden daha çabuk çıkacaksınız. Eşi benzeri görülmemiş bir hızla yüklenen stadyum ortamlarıyla saniyeler içinde maça başlayabilecek ve konsantrasyonunuzu kaybetmeyeceksiniz.

Daha hızlı yükleme süreleriyle maça her zamankinden daha çabuk çıkacaksınız. Eşi benzeri görülmemiş bir hızla yüklenen stadyum ortamlarıyla saniyeler içinde maça başlayabilecek ve konsantrasyonunuzu kaybetmeyeceksiniz. Gecikmeli Aydınlatma Ve Görselleştirme: Yeni gecikmeli aydınlatma sistemiyle birlikte gelen özgün ve yeni ortamlar, ultra gerçekçi futbol deneyimleri ve gerçeğe uygun oyuncular oluşturarak oyunu stadyumun her yerinde geliştiriyor.

Yeni gecikmeli aydınlatma sistemiyle birlikte gelen özgün ve yeni ortamlar, ultra gerçekçi futbol deneyimleri ve gerçeğe uygun oyuncular oluşturarak oyunu stadyumun her yerinde geliştiriyor. Yeniden Tasarlanan Oyuncu Vücutları: Yeni nesil teknoloji ile oyuncu fizikleri daha çok derinlik kazanırken, dinamik ışıklandırma vurguları, surat, saç, malzeme ve forma gibi oyuncu detaylarını yepyeni bir gerçekçilik seviyesine taşıyor.

Yeni nesil teknoloji ile oyuncu fizikleri daha çok derinlik kazanırken, dinamik ışıklandırma vurguları, surat, saç, malzeme ve forma gibi oyuncu detaylarını yepyeni bir gerçekçilik seviyesine taşıyor. İstatistik Temelli Oyuncu Hareketi: FIFA’daki geliştirilmiş animasyon teknolojisi, ultra hassas ve gerçekçi oyuncu hareketlerini tecrübe etmenizi sağlıyor.

FIFA’daki geliştirilmiş animasyon teknolojisi, ultra hassas ve gerçekçi oyuncu hareketlerini tecrübe etmenizi sağlıyor. Topsuz Oyuncu İnsanlaştırma: Oyuncu insanlaştırma, 89. dakikada tekmelikleri düzeltmekten sayı çizgisinde bağırarak pas istemeye kadar birçok ayrıntı sayesinde spor oyunlarında görülmüş en özgün karakter hareketleriyle her detayı görmenizi ve futbolun en üst düzeyindeki tüm duyguları hissetmenizi sağlıyor.

Oyuncu insanlaştırma, 89. dakikada tekmelikleri düzeltmekten sayı çizgisinde bağırarak pas istemeye kadar birçok ayrıntı sayesinde spor oyunlarında görülmüş en özgün karakter hareketleriyle her detayı görmenizi ve futbolun en üst düzeyindeki tüm duyguları hissetmenizi sağlıyor. Sürükleyici Maç Günü: Yeni bağlamsal oyuncu, yedek kulübesi ve taraftar reaksiyonlarıyla son dakikada maçı kazandıran bir golün ya da galibiyeti garantileyen bir touchdown’ın patlayıcı tutkusunu hissedin. Maç öncesindeki sinematikler, eşi benzeri görülmemiş bir maç günü deneyimi sunarak profesyonel futbolun görsel ve işitsel unsurlarını yaşamanızı sağlıyor.

FIFA 21 PC Sürümleri

EA Sports FIFA 21 PC’de Standart Sürüm, Şampiyonlar Ligi Sürümü ve Ultimate Sürüm olmak üzere üç farklı sürüm ile karşımıza çıkıyor.