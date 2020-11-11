Halo 4, Xbox 360 oyun konsolunun ardından PC platformuna çıkış yapan FPS oyunu. 343 Industries tarafından geliştirilen, Microsoft Studios tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu, 6 Kasım 2012’de Xbox 360 konsoluna çıkış yapmıştı. Halo serisinin dördüncü ve genel olarak yedinci bölümü olan Halo 4 artık bilgisayarlarda da oynanabiliyor. Halo 4 oyununu Steam’den satın alıp, Windows PC’nize yükleyip oynayabilirsiniz.

Halo 4 İndir

Halo 4, oyuncuların ağırlıklı olarak birinci şahıs bakış açışıyla oyunu deneyimledikleri bir nişancı (shooter) oyunu. Belirli silahlar, yetenekler ve araçlar kullanıldığında oyunda bakış açışı değişiyor; karakter dış açıdan görülüyor diğer bir deyişle üçüncü şahıs kamera açısına geçiliyor. Oyuncunun baş üstü ekranı karakterin zırh sistemi hakkında gerçek zamanlı bilgileri (kalkan durumu, mevcut silahlar ve yetenekler hakkında bilgiler, hedef noktaları gibi) gösteriyor. Bu ekran aynı zamanda oyuncunun belirli bir mesafeye kadar müttefikleri, düşmanları ve araçları tespit eden bir hareket izleyicisine sahip.

Halo 4’ün hikayesi sibernetik olarak geliştirilmiş bir süper asker olan Master Chief ve yapay zeka yapısı Cortana’yı eski uygarlığın gezegenini keşfederken bilinmeyen tehditlerle karşılaşmalarını izliyor. Oyuncular yabancı ırkların eski bir askeri ittifakı olan Covenant’ın kalıntılarından ayrılmış yeni bir grup ve Prometheans olarak bilinen Forerunner İmparatorluğunun mekanik savaşçılarına karşı savaşan Master Chief rolünü üstleniyorlar. Oyun, serinin önceki oyunlarında bulunmayan çeşitli silahlar, düşmanlar ve oyun modlarına sahip. Daha önceki Halo oyunlarından birçok insan ve Covenant silahının güncellenmiş sürümlerinin yanı sıra insanlar, Covenant ve Prometheans için yeni silahlar sunuyor. Oyun aynı zamanda Halo: Reach ile tanıtılan zırh yetenekleri adı verilen tekrar kullanılabilir ekipmanlar içeriyor. Hikaye ve Campaign, tek başınıza veya bölünmüş ekran formatında yanınızdakilerle oynayabileceğiniz Halo 4 oyun modlarını oluşturuyor. Infinity adında çok oyunculu modda oyuncular özelleştirilebilir bir Spartan-IV süper asker rolünü üstleniyor. İlk olarak Halo 3 ile tanıtılan bir harita düzenleme aracı olan Forge da Halo 4’te yerini alıyor.