Hitman 3, gizlilik, suikast oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan Hitman serisinin son bölümü. IO Interactive’in Windows PC dışında PlayStation 5 ve Xbox Series S gibi yeni nesil oyun konsollarında indirmeye açtığı Hitman 3, Epic Games üzerinde ön siparişte. Steam’de yayınlanmayacak, Epic Games Store’a özel PC oyunları arasında olacak yeni Hitman oyunu, suikast dünyası üçlemesinin heyecan dolu son bölümü olarak karşımıza çıkıyor. Hitman 3 şimdi Epic Games’de ön siparişte! Hemen yukarıdaki Hitman 3 İndir butonuna tıklayarak oyunu ön sipariş verin, herkesten önce oynama şansı yakalayın.

Hitman 3 İndir

Ajan 47, Hitman 3’te kariyerinin en önemli kontratları için acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik, detaylı yerleri ziyaret edin. Benzersiz seçimler yapabileceğiniz, yeniden oynanabilirlik sunan elle tutulur ve sürükleyici bir oyun dünyasına hazır olun. Hitman ve Hitman 2’deki tüm bölgeler Hitman 3’e aktarılabiliyor; böylece Suikast Dünyası (World pf Assassination) üçlemesindeki tüm oyunları oynama şansınız var. Hitman 2’deki ilerlemeniz dee Hitman 3’e doğrudan aktarılıyor.

Ölüm Bekliyor: Suikast Dünyası üçlemesinin dramatik finalinde karanlık ve umut dolu derin bir yolculuğa çıkın. Ölüm bekliyor.

İstediğiniz Gibi Oynayın: Dünya çapında bir macera yaşayın ve titizlikle detaylandırılan ve yaratıcı fırsatlarla dolu egzotik yerlere gidin. IO’nun ödüllü Glacier teknolojisi, benzersiz oyuncu seçimi ve tekrar oynanabilirlik sunmak için Hitman 3’ün dokunsal ve sürükleyici oyun dünyasına güç verir.

Suikast Dünyası: HITMAN 3, Suikast Dünyası üçlemesindeki her oyunu oynamak için en iyi yerdir. Hitman 1 ve Hitman 2 oyunundaki tüm yerler, mevcut kullanıcılar için hiçbir ek ücret ödemeden Hitman 3’e aktarılabilir ve oynanabilir ve artı olaraak Hitman 2 ilerlemesi çıktığında doğrudan Hitman 3’e aktarılabilir.

Hitman 3 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Hitman 3 oyununu kaldırır mı? Hitman 3 oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar Hitman 3 PC sistem gereksinimleri altında belirtilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri