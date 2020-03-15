Hunter: Master of Arrows

Orta Çağ fantezi dünyasında muhafız olmayı hayal ettin mi? Düşman güçleri yaklaşıyor. Atış ve savaş becerilerini geliştirmek için alıştırma yap, kötülüğü alt et ve tüm zamanların en iyi okçusu, efsanevi kahramanı ol.

Hunter büyülü ormanların, korkutucu zindanların ve antik mezarların gizemli dünyalarında ilerleyeceğin tehlikeli bir yolculuktur. Nereye gidersen git, ok ve baltalarına kurban gitmeye hazır sayısız canavar ordusuyla karşı karşıya geleceksin.

Yay ve oklarla dolu bir kılıf kap ya da silahını çıkarıp ateş etmeye başla. Bu göz alıcı savaş macerasında kahramanların muhteşem dünyası seni bekliyor. Hunter, gerçekçi grafikler, nefes kesici aksiyon, zorlu modlar ve heyecan verici güçlendirmeler içeren aksiyon ve arcade oyunların bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor.