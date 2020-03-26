Language Learning with Netflix indir diyerek, öğrenmekte olduğunuz yeni dili, Netflix izlerken öğrenebilirsiniz. Bu basit Chrome eklentisi sayesinde, dizileri tarayıcı üzerinden açıp, bilmediğiniz kelimeleri anında öğrenebiliyorsunuz. TikTok'taki Chrome eklentisi olarak da bilinen uygulama, oldukça detaylı özellikler içeriyor.

Bir dil üzerindeki hakimiyetinizi geliştirmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi, o dile sürekli maruz kalmaktır. O diller sürekli ilgilenirken, kendi dilinizle bağlantılar kurmak ve kelime öğrenmek, öğrendiğiniz dili her zaman geliştirir. Bunu yaparken, işi eğlenceye döktüğünüz zaman ise öğrenme süreniz önemli miktarda azalacaktır.

Yani hem eğlenip hem de dil öğrenmeye çalışırsanız, sadece sıkıcı gramer kitapları okurken geçirdiğiniz zaman diliminde, o dile yaptığınız yatırımdan daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu yüzden Language Learning with Netflix eklentisi, tam aradığınız şey olabilir.

Bu eklentiyi Chrome'a kurduktan sonra Netflix hesabınız üzerinden dizileri, anlık çeviri imkanı ile izleyebiliyorsunuz. Daha doğrusu öncelikle eklentiden öğrendiğiniz dili seçiyorsunuz. Sonrasında herhangi bir diziyi o dilde açıyor ve sonrasında altyazıyla diziyi izlemeye başlıyorsunuz. Aşağıda İngilizce altyazı dönerken, istediğiniz zaman bilmediğiniz kelimelere göz atabiliyorsunuz.

Language Learning with Netflix özellikleri