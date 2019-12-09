MechWarrior 5: Mercenaries, Piranha Games tarafından geliştirilmekte olan ve 10 Aralık 2019'da Windows'ta piyasaya sürülecek olan BattleTech "Mecha" oyunudur. 2002'den beri ilk tek oyunculu MechWarrior oyunudur. Epic Games Store'a özel olarak çıkmaya hazırlanan MecWarrior 5: Mercenaries, DLvi'nin yanı sıra Nvidia RTX ile çalışan ışın izleme teknolojisine sahip olmak.

MechWarrior 5: Mercenaries, üçüncü başarı savaşının son on yılında, 3015 yılında, oyuncuya yıkılmış bir paralı asker biriminin küllerinden yükselen bir çaylak paralı asker MechWarrior rolünü attılar. Bu süre zarfında mevcut olan çeşitli fraksiyonlardan sözleşmeleri kabul edebiliyorlar. Kampanyanın, Klan istilasından hemen önce 3049 yılına kadar devam ettiği söyleniyor.