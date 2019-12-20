Ratropolis: Gerçek zamanlı kart oyunu, Steam en iyi oyunlar arasında!
Ratropolis, Steam’den indirilmeye açılan gerçek zamanlı kart oyunu. Cassel Games tarafından geliştirilen kart oyununda bir farenin şehrini korumaya çalışıyorsunuz. Çabuk düşünüp hızlı hareket etmeniz gereken bu oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Kart strateji savaş oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim.
Steam en iyi oyunlar listesine giren Ratropolis’de küçük bir sıçanın şehrini savunuyorsunuz. Farelerinizi avcılar ve canavarlar/yaratıklardan koruyorsunuz. Amacınız en büyük Ratropolis’i inşa edip isminizi şıcanların tarihine kazımak. Oyunda ekonomi, bina, askeri ve beceri dahil 120’nin üzerinde kart arasından seçim yaparak stratejik komutlarınızı veriyorsunuz. Tüm klan liderleri 8 temel kart destesiyle yolculuğa başlıyor. Fareye susamış düşmanların saldırılarından korunmak için etkili bir deste oluşturmanız gerekiyor. Kart ekleme, çıkarma, yükseltme, kısacası efsaneye yakışır bir deste oluşturmak için her türlü aksiyonu almanıza izin veriliyor. Şehirdeki farelerinizi savunmanızda yardımcı finans, savunma ve liderlik konusunda yetenekli danışmanlar var. Kaos ortamında oldukça faydaları oluyor.
Ratropolis Kart Oyunu Özellikleri
- Gerçek zamanlı deste oluşturma kart oyunu
- Sevimli farelere liderlik yapın, yabani kedilere değil.
- Oynaması kolay ama ustalaşması zor bir oyun
- Oyuncuların hızlı karar verme ve karşılık vermelerini gerektiren ilgi çekici bir oyun
- Çeşitli rastgele elementler her oynayışınızda yeni bir deneyim sunar.
- Kısa oyun süresi oyunu daha etkileyici hale getirir ve her oyundan sonra yeni elementlerin kilidini açarak daha da güçlenirsiniz.
- 120’nin üzerinde kart
- Farelerin hikayelerini keşfedeceğiniz 30’dan fazla olay
- Her biri kendi stil ve özelliklerine sahip 4 farklı lider