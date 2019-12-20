Ratropolis, Steam’den indirilmeye açılan gerçek zamanlı kart oyunu. Cassel Games tarafından geliştirilen kart oyununda bir farenin şehrini korumaya çalışıyorsunuz. Çabuk düşünüp hızlı hareket etmeniz gereken bu oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Kart strateji savaş oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim.

Steam en iyi oyunlar listesine giren Ratropolis’de küçük bir sıçanın şehrini savunuyorsunuz. Farelerinizi avcılar ve canavarlar/yaratıklardan koruyorsunuz. Amacınız en büyük Ratropolis’i inşa edip isminizi şıcanların tarihine kazımak. Oyunda ekonomi, bina, askeri ve beceri dahil 120’nin üzerinde kart arasından seçim yaparak stratejik komutlarınızı veriyorsunuz. Tüm klan liderleri 8 temel kart destesiyle yolculuğa başlıyor. Fareye susamış düşmanların saldırılarından korunmak için etkili bir deste oluşturmanız gerekiyor. Kart ekleme, çıkarma, yükseltme, kısacası efsaneye yakışır bir deste oluşturmak için her türlü aksiyonu almanıza izin veriliyor. Şehirdeki farelerinizi savunmanızda yardımcı finans, savunma ve liderlik konusunda yetenekli danışmanlar var. Kaos ortamında oldukça faydaları oluyor.

Ratropolis Kart Oyunu Özellikleri