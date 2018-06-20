Tanki X, internet üzerinden başka oyunculara karşı oynayabileceğiniz, tank savaşı temalı arcade simülasyon oyunudur.

Rusya merkezli oyun stüdyosu AlternativaPlatform tarafından geliştirilen Tanki X, Unity oyun motoruyla geliştirilmiş tank savaşı temalı bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Ücretsiz olarak oynanabilen Tanki X’te oyuncular, üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak kişiselleştirdikleri tanklarını kontrol ederlerken, farklı haritalar ve modlarla birlikte rakip oyuncuların tanklarını egale etmeye çalışıyorlar.

İçerisinde deathmatch, team deathmatch, capture the flag gibi neredeyse her oyunda bulunan ve oyuncular tarafından zevkle oynanan modları barından Tanki X, 15 Eylül 2016’dan bu yana dünyanın birçok farklı noktasında zevkle oynanmaya devam ediliyor.

13 Mart 2018 itibarıyla beta döneminden çıkan ve farklı bölgelerde yayınlanan Tanki X, 8 Haziran tarihindeyse Türkiye’ye açıldı. Oyunun Türkiye’ye açılmasından sonra AnaVatan boyası ve Fetih Grafitisi gibi özellikleri oyuna ekleyen yapımcılar, Türkiye’ye dair birçok farklı özelliğin daha ilerleyen günlerde oyuna ekleneceğini belirtmişlerdi.

Eğlenceli yapısı, göze hoş gelen grafikleri ve ücretsiz olmasıyla birlikte oyuncuları kendine çekmeyi başaran oyuna dair daha fazla bilgi almak, oynanışa dair detayları görmek için ise hemen aşağıdaki videoyu izleyebilir. Oyunu oynamak için ise hemen indir tuşuna basabilirsiniz.