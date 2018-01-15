Trash Squad yüksek dozda aksiyon arıyorsanız beğeninizi kazanabilecek top down shooter türünde bir aksiyon oyunu.

İçerisinde RPG elementlerine yer veren bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Trash Squad'da oyuncular uzman bir ekip olan TrashSquad'a katılıyorlar. Bu ekip, atık temizleme konusunda uzmanlaşıyor ve kirli işlere girmekte hiç de tereddüt etmiyor. Bize düşen görev takım arkadaşlarımızla birlikte yakınımızdaki çöplükte ayaklanma başlatarak şehrin sakinlerini tehdit eden çöp ordusuna karşı savaşmak ve masum insanları kurtarmak.

Kuşbakışı kamera açısıyla oynanan Trash Squad'da düşmanlar bize dört bir yanımızdan saldırırken hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda farklı kahramanlar yer alıyor ve bize seçim şansı veriliyor. Her kahraman, kendine özel yeteneklerle geldiği için bize farklı oyun tecrübesi yaşatmakta. Ayrıca oyunda farklı silahları da kullanabilmekteyiz. Dilerseniz elinize kılıç alarak yakın mesafede savaşabilir, dilerseniz keskin nişancı tüfekleriyle uzak mesafeden düşmanlarınızı yok edebilirsiniz.

Trash Squad'da kahramanınızı geliştirebiliyorsunuz. Kahramanınızın savaş yeteneklerinin yanısıra istatistiksel özelliklerini de tercihlerinize göre yapılandırmanız mümkün. Oyundaki bölümler rastgele bir düzenle yaratılıyor, böylece size her seferinde değişik bir deneyim sunuluyor. Oyunun düşük sistem gereksinimlerine sahip olması sayesinde Trash Squad'ı eski bilgisayarlarınızda bile rahatça oynayabilirsiniz. Trash Squad minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.2 GHz AMD Athlon 64 X2 4200+ işlemci

- 1 GB RAM

- 512 video belleğe ve Shader Model 3.0 desteğine sahip ekran kartı (GeFore 9600 GT ve üzeri)

- DirectX 9.0c

- 500 MB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı