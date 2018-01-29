Treadnauts size sürprizler sunan bir oynanışa sahip çok oyunculu bir tank savaşı oyunu olarak tanımlanabilir.

Arkadaş partileri düşünülerek geliştirilmiş bir oyun olan Treadnaut'da tankımızı seçiyoruz ve savaş alanına çıkarak diğer oyuncularla yüzleşiyoruz. Oyunda temel olarak küçük haritalarda diğer tankları yok etmeye çalışmaktayız. Bu iş için sadece nişan alma yeteneklerimizi kullanmamız yeterli olmuyor, zekamızı ve kurnazlığımızı kullanmamız da gerekiyor.

Treadnauts'ı eğlenceli yapan şey oyun mekanikleri. Oyunda yönettiğimiz tanklar yer çekimine meydan okuyarak duvarlara tırmanabiliyorlar. Bu sayede rakiplerimize farklı açılardan ateş edebiliyoruz. Ayrıca zıplayabilen tanklarımızla havada ateş ettiğimizde ekstra itiş gücü elde edebilmekteyiz. Bu sayede beklenmedik sürprizler yapabiliyoruz.

Treadnauts dilerseniz aynı bilgisayar üzerinden arkadaşlarınızla, dilerseniz internet üzerinden diğer oyunculara karşı oynayabilirsiniz. Treadnauts'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi - 64 bit işletim sistemi

- Core 2 Duo işlemci

- 3 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 10

- 1 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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