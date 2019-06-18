Watch Dogs: Legion, Ubisoft tarafından geliştirilen PC, konsol ve Google Stadia platformlarında indirilebilir aksiyon-macera oyunu. Serinin üçüncü oyununda çöküşüyle yüzleşen yakın gelecek Londra’sını geri kazanmak için tüm hünerlerimizi sergiliyoruz. Hack’leyip gizlice düşmanların arasına sızarak savaşırken, gördüğümüz herkesi kendi safımıza çekerek gücümüze güç katıyoruz. Direnişin içindeyiz!

Ubisoft’un Windows, Playstation 4, Xbox One ve Google’ın bulut oyun servisi Stadia’da oynanabilen yeni aksiyon yüklü macera oyunu Watch Dogs: Legion’da Londra’yı geri almak için hackleme yeteneğimizi kullanıyoruz ancak bu sefer koskoca şehirde tek başımıza gezinmiyoruz. Londra şehrinde yaşayan herkesi direnişçi olarak yanımıza alıp grubumuzu katabiliyoruz. Gördüğümüz herkesin geçmişi, kişiliği, yetenekleri farklı. Bu arada tek bir karakteri oynamıyoruz. Bazen bir taksi, bazen eski bir casus, bazen bir boksör, bazen bir grafitti sanatçısı, bazen de bir avukatın yerine geçiyoruz. Karakter sayısı fazla olduğundan görev ve yan görevlerin de sayısı bir hayli fazla. Tek başımıza oynayabildiğimiz gibi arkadaşlarımızla takım da kurabiliyoruz. Co-op mod da oldukça zevkli.

Watch Dogs: Legion PC Sürümleri

Watch Dogs: Legion PC’de Standard Edition, Gold Edition ve Ultimate Edition seçenekleri var. Standart sürümde sadece oyuna sahip olurken, Gold sürümde ayrıca season pass içeriğe sahip oluyor ve oyunu herkesten önce (3 gün önce) oynama şansınız oluyor. Ultimate sürümü alırsanız ek olarak bu pakete özel dijital içeriklere sahip oluyorsunuz.

Watch Dogs: Legion PC Çıkış Tarihi

Watch Dogs: Legion PC platformuna 6 Mart 2020’de çıkış yapacak.