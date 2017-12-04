Wheel Riders Online oyunculara hem yarışma hem de savaşma imkanı veren bir online yarış oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Wheel Riders Online'da oyuncular kendi araçlarını inşa edebiliyorlar. Dilerseniz hızlı ve çevik bir spor araba oluşturabiliyor, dilerseniz kalın zırha sahip bir tank veya kamyon oluşturabiliyorsunuz. Oyun içinde birçok farklı parça bulunmakta. Yarışlara katılarak bu parçaları topluyor, sonrasında garajınızda birleştirerek hayalinizdeki aracı yaratıyorsunuz.

Wheel Riders Online'da araçlarınızı sürekli geliştirebilmektesiniz. Oyundaki yarışlar, hız yapıp virajlara almaya çalıştığınız klasik yarışlar değil. Bu yarışlarda temel amacımız hayatta kalmak; çünkü bütün araçlar silahlarla donatılmış. Düşman ateşinden korunabilmek için ya hızlı manevra yapmanız, ya da kalın zırha sahip olmanız gerekiyor.

Wheel Riders Online tatmin edici bir grafik kalitesiyle gelmekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo veya 2.8 GHz AMD Athlon X2 işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8800 GTS veya AMD Radeon 3850 ekran kartı

- DirecX 10

- 50 GB boş depolama alanı