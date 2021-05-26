Zoo Tycoon, kendi hayvanat bahçenizi oluşturup yönettiğiniz bir simülasyon oyunu. Blue Fang Games tarafından geliştirilen, Microsoft Studios tarafından yayınlanan hayvanat bahçesi simülasyonu Zoo Tycoon, tavsiyemizdir.

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Zoo Tycoon, oyunculara kendi hayvanat bahçelerinin kontrolünü veren bir simülasyon oyunu serisi. 2001’de yayınlanan oyun birçok güncelleme aldı ancak teması ve ana öğeleri değişmedi. Oyuncular hayvanları alarak, uygun hayvan habitatları oluşturarak ve personel alarak bir hayvanat bahçesi inşa ediyor, hayvan bakımı için kaynaklar arıyor. Oyunun nihai amacı gelir olduğundan oyuncular ayrıca yiyecek/içecek standları, sıhhi tesisler, piknik alanları ve estetik açıdan hoş bir ortam inşa ederek ziyaretçileri ağırlıyor. Hem hayvanlar hem de ziyaretçiler mutlu tutarak daha yüksek gelir elde ediliyor. Hayvanlar ortamlarından çıkarılırlarsa ziyaretçilere zarar verebiliyorlar.

Zoo Tycoon’da dört mod bulunuyor: Eğitim, Senaryo, Mücadele ve Serbest. Senaryo modu, oyunculara belirli bir süre içinde birden fazla hedefi gerçekleştirmeleri gereken önceden belirlenmiş bir senaryonun kontrolünü veriyor. Senaryo ilerledikçe yeni öğelerin kilidi açılıyor. Mücadele modu, oyuncuların önceden belirlenmiş bir senaryoda sınırlı parayla belirli hedefleri gerçekleştirmeleri gerektiği Senaryo moduna benziyor. Bu modun farkı ilerlemeli olmaması. Serbest mod, her oyunda farklılık gösteriyor; genel olarak oyunculara sıfırdan bir hayvanat bahçesi inşa etme özgürlüğü veriyor.