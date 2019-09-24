Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Fish Tycoon 2 Virtual Aquarium, birbirinden güzel yüzlerce akvaryum balığından dilediğinizi besleyebileceğiniz ve balık üretimi yaparak para kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici ve canlı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, dilediğiniz balıkları satın alarak dilediğiniz gibi bir akvaryum oluşturmaktır. Balıkları dengeli ve doğru besleyerek sağlıklı bir şekilde üremelerini sağlayabilir ve bu sayede balıklarınızın sayısını arttırabilirsiniz. Akvaryuma dilerseniz çeşitli deniz bitkileri yerleştirebilir ve bu sayede ihtişamlı bir akvaryum tasarlayabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz balıkları isterseniz satışa çıkartabilir ve para kazanabilirsiniz. Bu sayede yeni bölümlerin kilidini açabilir ve farklı balık türlerine ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve keyif verici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android, İOS ve Windows sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Fish Tycoon 2 Virtual Aquarium, simülasyon oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.