AdwCleaner6.046
AdwCleaner, Bilgisayar Kullanıcılarını Zararlı Yazılımlara Karşı Koruyan Gelişmiş ve Etkili Bir Çözüm Sunuyor!
AdwCleaner, bilgisayar kullanıcılarını internet ortamında dolaşan zararlı yazılımlara karşı koruyan güçlü ve gelişmiş bir güvenlik çözümüdür. Eğer bilgisayarlarınız üzerinde herhangi bir antivirüs programı kullanmıyorsanız, yer yer AdwCleaner yardımıyla tarama yaparak, bilgisayarınız üzerinde herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığını taratmanızda fayda var.
Ana sayfa değiştirme programları, adware, malware, rootkit, virüs, trojan, toolkit ve daha birçok farklı zararlı yazılıma karşı sizleri koruyan bu program ile güvende kalmak tamamen sizin elinizde.
Oldukça sade bir arayüze sahip olan AdwCleaner'ın kullanımı da oldukça basit ve her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Sahip olduğu tüm özellikleri size tek bir ana ekran üzerinde sunan program, tek bir tıklama ile bilgisayarınız üzerinde yer alan tüm zararlı yazılımları sizin için tarayarak listelemektedir.
Özellikle ana sayfa değiştiren üçüncü parti yazılımlardan ve tarayıcı ayarlarınızı değiştiren eklentilerden kurtulma konusunda sizlere oldukça etkili bir çözüm sunan AdwCleaner, bilgisayarlarınız üzerinde mutlaka yer alması gereken güvenlik programlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.
Bilgisayarlarınızı güvende tutmak ve zararlı yazılımlardan kurtulmak için kullanabileceğiniz en etkili programlardan bir tanesi olan AdwCleaner, sizlere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.
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5- AdwCleaner 6.043 için Ziyaretçi dedi ki;
reklam virüslerinin temizliğinde tek geçerimArtı Yönleri: kolay kurulum Eksi Yönleri: göremedim
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5- AdwCleaner 6.043 için Furkan dedi ki;
hem diğer antivirüs programları gibi kurulmuyor hem işlem o kadar uzun sürmüyor valla diğerleri 1 2 saate anca tararken bu 5 dk olmadan hepsini buldu 169 tane zararlı dosyayı . Muhteşem diyebiliriz şu an bilgisayar rahatladı 5 yıldızı hakediyorArtı Yönleri: herşey Eksi Yönleri: hiçbir şey
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AdwCleaner 6.042 için bir kişi dedi ki;
hayatımda bu kadar iyi müthiş bir program görmedim yapanın eline sağlık allah razı olsun
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AdwCleaner için Anonim dedi ki;
Abi efsane bir şey bu ..
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AdwCleaner 6.030 için Ziyaretçi dedi ki;
Combofix 0 Temizliyor Arkadaşlar
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 3,354 / 1,481,374
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Xplode
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