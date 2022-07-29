McAfee Personal Security ile bilgisayarınız zararlı yazılımlara karşı koruyabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zararlı yazılım ve virüslere karşı Windows kullanıcılarını koruyan McAfee Personal Security günümüzde milyonlarca bilgisayarda yer alıyor. Yıllardır güncel virüs veritabanı ile kullanıcılarını zararlı yazılımlara karşı koruyan McAfee Personal Security Türkçe dahil tam 33 farklı dil de kullanılabiliyor. Kullanıcılarını 7 gün 24 saat koruyan başarılı antivirüs programı, ücretli ve ücretsiz sürümlere ev sahipliği yapıyor. Gerçek zamanlı olarak kullanıcılarını zararlı yazılımlara karşı koruyan uygulama, Windows platformu için Microsoft Store üzerinde dağıtılıyor. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama, ücretsiz sürümünde temel özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Gelişen dijital yaşama göre kullanıcılarına gizlilik ve güvenlik unsurları sunan başarılı uygulama milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

McAfee Personal Security Özellikleri

Türkçe dahil 33 farklı dil desteği,

Gerçek zamanlı koruma,

Farklı tarama modları,

Ücretli ve ücretsiz sürümler,

Güncel veritabanı,

Basit ve kullanışlı bir yapı,

Parola güvenliği,

Kişisel VPN,

Sade ve şık bir temaya sahip olan McAfee Personal Security, kullanıcılarına özel bir VPN sunuyor. Yasaklı sitelere giriş yapmak için özel olarak geliştirilen bu VPN, ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar bu VPN sayesinde internetin derinliklerinde iz bırakmadan dolaşabilecek, güvenle diledikleri sitelere erişebilecekler. Kullanıcılarını gerçek zamanlı olarak internet saldırılarına ve zararlı yazılımlara karşı koruyan uygulama, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcılarına otomatik olarak karmaşık parolalar oluşturma ve saklama fırsatı da veren antivirüs programı başarılı gidişatına da kaldığı yerden devam ediyor.

McAfee Personal Security İndir

Microsoft Store üzerinde Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan McAfee Personal Security, milyonlarca kullanıcısına düzenli olarak güncellemeler sunuyor. Geliştirici ekip bu güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni işlevsel özellikler de sunuyor. McAfee Personal Security ile internetin zararlı dünyasına karşı güvende kalabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.