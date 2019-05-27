Onlarca farklı silahtan yararlanarak zombilere karşı mücadele edebileceğiniz ve zombileri öldürdükçe altın kazanabileceğiniz 100 DAYS, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ilginç görünümlere sahip yüzlerce zombi ile mücadele ederek onları etkisiz hale getirmek ve görevleri zamanında tamamlayarak altın toplamaktır. Farklı karakterler ve silahlar kullanarak zombileri öldürebilirsiniz. Karakterinizi ve silahınızı seçerek sabit bir şekilde beklemeli ve karşıdan gelen zombileri vurmalısınız. Zombilere art arda ateş etmeli ve canlarını hızla azaltarak onları etkisiz hale getirmelisiniz. Öldürdüğünüz zombi sayısı ne kadar çok olursa, o kadar fazla altın kazanırsınız. Kazandığınız altınlarla yeni karakterlerin ve silahların kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 5 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan 100 DAYS, ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.