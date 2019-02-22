2048 Ball Blast, büyük bir çember içinde sayılı topları fırlatarak ilerlediğiniz bir mobil bulmaca oyunu. Mobilde en çok oynanan sayı bulmaca oyunlarından 2048 ile top fırlatma oyunlarının karışımı, süper eğlenceli bu oyunu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacak, kısa sürede bağımlısı olacaksınız. iOS platformuna özel çıkış yapan sayı bulmaca oyunu, ücretsiz, ufak boyutlu, internet bağlantısı da gerektirmiyor.

Bağımlılık yapıcı sayı ve top fırlatma oyunu 2048 Ball Blast!’de değerleri olan ve renkli topları çembere sıralayarak ilerliyorsunuz. Topları fırlatırken dikkat etmeniz gereken şey; çemberin içindeki mevcut toplara dokunmaması. Yan yana, yakın duran toplar kendiliğinden birleşiyor. Böylelikle yeni toplara yer açılıyor. 2048 oyunundaki gibi 2+2, 4+4, 1024+1024 şeklinde eşleşme oluyor. Süre, hareket (hamle) sınırlaması oyun zevkini alt üst eden kısıtlamaların hiçbiri yok. Bu arada oyun sonsuz. 2048’e ulaştığınızda bitmiyor.

2048 Ball Blast Özellikleri