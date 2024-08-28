3'lü eşleştirme bulmacalarını çözün ve krallığınızı genişletin! Royal Kingdom APK'da, hem bulmacaları çözerek krallığınızı büyütecek hem de akıcı animasyonların keyfini çıkaracaksınız.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Royal Kingdom APK, Dream Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir 3'lü eşleştirme bulmacasıdır. Oyun içerisindeki sembolleri üçlü olarak eşleştirerek, patlatabilir ve puan kazanabilirsiniz. Bölümleri geçin ve birbirinden zorlu engellerin üstesinden gelin!

Aslında oyunda bir krallık yönetmektesiniz diyebilirim. Lakin bu krallığı 3'lü eşleştirmeleri yaparak genişletecek ve diğer orduları alt edeceksiniz. Neredeyse her şey bu bulmacalara bağlıdır. Saldırı, savunma ve genişletme açısından her hamlenizle zafere bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Bulmacaları çözerken krallığınıza yeni inşalar kurabilirsiniz. Parlamento meydanı, üniversite, kuleler, binalar ve daha birçok yapıyı bulmacalardan kazandığınız altınlar sayesinde oluşturabilirsiniz.

Royal Kingdom APK İndir

Akıcı animasyonlar, kullanıcı dostu arayüz ve çeşitli içeriklerle kapsamlı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Farklı yapısal özellikler dışında aslında tam olarak alışılagelmiş bir eşleştirme bulmaca oyunu diyebiliriz. Lakin krallık kurma mekanikleriyle oyunculara daha eğlenceli bir hava sunmaktadır.

Siz de Royal Kingdom APK indirin ve kendi krallığınızı 3'lü eşleştirme bulmacalarını çözerek oluşturun!

Royal Kingdom Oyunu Özellikleri