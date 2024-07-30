1-4 kişiye kadar oynayabildiğiniz Human Fall Flat APK, Android cihazlar için geliştirilen bir fizik tabanlı platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Human Fall Flat APK, mobil cihazlarda oynayabileceğiniz sürümüyle oyuncularla buluştu. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz fizik tabanlı platform oyunu, çeşitli seviyeleriyle oyunculara hem aksiyonlu hem de bulmaca dolu dakikalar yaşatıyor.

Her oyuna ister 4 arkadaşınızla, isterseniz de tek başınıza katılabilirsiniz. İlk seviyeden son seviyeye kadar farklı ortamları deneyimleyecek, fizik tabanlı bulmacaları çözecek ve absürt olaylarla eğleneceksiniz.

Yönlendirdiğiniz karakter, kontrolleri zor ve eğlenceli bir karakterdir. İstediğiniz gibi özelleştirebilir ve farklı kostümleri seçebilirsiniz. Ücretsiz olarak erişebildiğiniz bazı içerikler sayesinde kafanızı, alt gövdenizi ve diğer tüm bölgelerinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Human Fall Flat APK İndir

Zorlu bulmacaları farklı ortamlarda çok iyi bir şekilde yansıtan Human Fall Flat APK, PC'lerde oynayabileceğiniz sürümüyle büyük ölçüde benzerlik taşımaktadır. Bazı çok küçük ayrıntıların yanı sıra mobil sürümünden de ekstra eğlenceli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Karakter kontrollerine bakacak olursak; tekrardan zorlu, eğlenceli ve dinamik bir kontrol yapısı bizi karşılamaktadır. Karakterinizin yönünü yönetirken, bir yandan da ellerini yöneteceksiniz. Bazı nesneleri tutacak, atacak ve görevleri yerine getirmek için bazı aksiyonlara katılmanız gerekecektir.

Eğer siz de arkadaşlarınızla eğlenceli bir platform oyunu oynamak istiyorsanız, Android cihazlar için çıkış yapan Human Fall Flat APK'yı indirin ve tüm seviyeleri başarılı bir şekilde bitirin.

Human Fall Flat APK Özellikleri