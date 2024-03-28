Supertype APK'da, platform üzerinde bulunan siyah noktaları harf kombinasyonlarını kullanarak yok edin ve seviyeleri teker teker aşın!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlgi çekici ve farklı bir oynanışa sahip olan Supertype APK, oyunculara yazı yazdırarak bölüm geçmeyi hedefliyor. Peki nasıl mı? Ekranınızdaki platform üzerinde bazı siyah noktalar göreceksiniz. Bu siyah noktaların üzerine en az bir harfiniz isabet etmelidir. Bu siyah noktalar bazen bir tane benzen ise birden fazla olabiliyor. Bu nedenle en doğru kelimeyi veya harf kombinasyonlarını girerek seviyeleri geçmeye çalışın.

Baktığımız zaman iyi düşünülmüş ve mekanik açısından iyi kotarılmış bu bulmaca oyunu, kullanıcılara farklı ve eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. 100'ün üstündeki seviye sayısıyla birlikte çevrimdışı olarak oynayabileceğiniz iyi bir bulmaca oyunudur.

Supertype APK İndir

Oynanış açısından çok basit olan Supertype oyununda, sadece yazı yazacaksınız. Dinlendirici bir temaya ve oyun içi müziklere de sahip olan oyunda, en iyi skoru yapın ve seviyeleri teker teker atlayın.

Supertype APK, basit bir oynanışa ve mekaniğe sahiptir. Bunun yanı sıra görselliği de tatmin edici seviyededir. Kullanıcıları sıkmayan ve sade bir yapısı olan arka plan görselliği, uzun süreli oynamalarda oyuncuları sıkacak bir yapıdan kaçınmıştır.

Evet, harfleri istenilen noktaya ulaştırmaya çalıştığımız bu oyunda, en iyi kelimeyi yazın ve tüm siyah noktaları aynı anda silin. Eğer siz de farklı bir bulmaca tarzında oyun arıyorsanız, Supertype APK'yı indirin ve yazı yazarak bölümleri geçmeye çalışın.